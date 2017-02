Mass Effect: Andromeda – Neues Video rückt Kämpfe in den Fokus

Heute in einem Monat und drei Tagen erscheint Mass Effect: Andromeda für PC, Playstation 4 und Xbox One. Damit wir kurz vor dem Zieleinlauf nochmal so richtig Lust auf das neue Weltraumabenteuer bekommen, hat Bioware einen neuen Trailer aus dem Sack gelassen.

Wie man erkennt, genießt man als Spieler u.A. dank Jetpack eine enorme Bewegungsfreiheit. Auch das Deckungssystem sieht richtig nett aus. Außerdem wird, neben den Kämpfen, etwas genauer auf die neuen Skills und Waffentypen eingegangen. Aber seht am besten einfach selbst: