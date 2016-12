Mass Effect Andromeda – Gameplay Trailer

Kaum ein Spiel wird derzeit so heiß erwartet wie Mass Effect Andromeda. EA lieferte uns heute den ersten Gameplay Trailer zum selbst ernannten „Next Generation Action-RPG“. So wie es im Trailer scheint, wird man in Mass Effect Andromeda viel mehr zu erkunden haben als noch in den Teilen davor. Unsere Ausrüstung, Upgrades und alles was wir zum Überleben brauchen, müssen wir wohl selbst Kaufen, Stehlen oder Herstellern. Um die nötigen Ressourcen für diese Gegenstände zu erbeuten, müssen wir nicht nur Sonden steuern, oder mit unserem Fahrzeug über die Planeten Oberfläche Brettern. Wir müssen die Welt erkunden, Scannen und uns gegen die Bewohner der Planeten zur Wehr setzen. Doch schaut es euch am besten im Trailer einmal selbst an.

Freut ihr euch auf das neue Mass Effect? Sagt es uns in den Kommentaren, wir sind gespannt!