Marvel’s Jessica Jones Staffel 2 – Offizieller Trailer verfügbar!

Der Start der zweiten Staffel Marvel’s Jessica Jones liegt nur noch wenige Tage vor uns. Schon am 8. März bekommen wir auf Netflix mehr zu sehen von der trinkenden Privatdetektivin, die nicht als Heldin gesehen werden möchte.

In der kommenden Staffel setzt sich die Privatdetektivin mit ihrer Vergangenheit auseinander. Wer sie ist, was damals bei dem Autounfall passiert ist und wer hinter den Experimenten steckt, welche an ihr verübt wurden.

Kennt Jessica Jones Captain America?

Das Besondere an diesem Trailer ist, das einmal mehr Bezug auf das MCU genommen wurde. Ein Junge fragte sie, ob sie Captain America kennt. Damit wird erneut bestätigt, dass die Serien und Filme in einem Universum spielen. In diversen Interviews bestätigte Kevin Feige, das ein Crossover zwischen den Serien und Filmen noch möglich wäre.

Marvel’s Jessica Jones Staffel 2 beinhaltet 13 Episoden und ist ab 8. März auf Netflix verfügbar!