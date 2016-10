Marvel’s Iron Fist NYCC-Teaser verfügbar

Netflix hat heute den New Yorker Comic-Con Teaser zu der Netflix Original Serie „Marvel’s Iron Fist“ veröffentlicht. Im Teaser, der mehr wie ein erster Trailer wirkt, erleutert eine Stimme im Off kleine Details zur Handlung der kommenden Serie. Dazu gibt es ebenfalls einige Kampfszenen zu sehen und die ersten Figuren, die innerhalb der Geschichte mitwirken. Man darf also gespannt sein, was da noch auf uns zu kommt.

Weitere Infos zur Serie findet ihr in einem früheren Beitrag von uns!

Marvel’s Iron Fist startet am 17. März 2017 exklusiv auf Netflix.