Marvel vs. Capcom: Infinite – 25 Minuten Gameplay im Video

Sony veröffentlichte auf ihrem Playstation Underground Kanal auf Youtube ein neues Video, das rund 25 Minuten Gameplay aus dem kommenden Prügelspiel Marvel vs. Capcom: Infinite zeigt. Am spannensten sind natürlich die neuen, spielbaren Charaktere und deren Kombos.

Marvel vs. Capcom: Infinite soll Mitte September für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen. Solltet ihr Gefallen am Video finden, dann werft ruhig einen Blick in den jeweiligen Store des Systems, denn da steht bereits die passende Demo zum Download bereit. Damit kann man dann die Wartezeit bestens überbrücken und sich epischen Duellen im Kampf zweier Universen versuchen.