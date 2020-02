Es haben sicherlich nur ein Paar von euch mitbekommen, aber es gab mal wieder einen Super Bowl. Wie es sich für diesen gehört, wurden in der Halbzeit die berühmten und sehr teuren Big Game Spots vorgeführt. Marvel hatte gleich zwei in petto. Einen für den kommenden MCU-Kracher Black Widow und einen weiteren kurzen Trailer für die exklusiven Filme und Serien des Anbieters Disney+.

Marvel Big Game Spots

Der Black Widow Spot kommt mit atemberaubenden Skydiving und gewaltigen Explosionen daher. Während der zweite Werbe-Clip den nachfolgenden Marvel Cinematic Universe Content umfasst. Hierzu bekommen wir Bilder zu Gesicht über The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision und Loki. Diese sind später zugänglich auf dem Streaming-Dienst Disney+.

> Der erste Trailer zu Black Widow.

Black Widow (mit Scarlett Johansson) erwartet uns am 30. April in den deutschen Kinos. Für Disney+ müssen wir uns noch etwas gedulden. Der Streaming-Dienst soll erst am 24. März für uns zugänglich sein. Eine Mitgliedschaft kostet dann 6,99 Euro im Monat und die jährliche für 69,99 Euro. Damit folgt man dem Preis-Konzept von Amazon Prime.

Hier haben wir für euch die Big Game Spots zu Black Widow und Disney+ eingebettet.