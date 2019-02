Marco Reus wird HyperX-Botschafter

HyperX, die Gaming-Abteilung der Kingston Technology Company, kündigt den Bundesliga-Star Marco Reus als weltweiten HyperX-Botschafter an. Marco hat einen Zweijahresvertrag mit HyperX unterzeichnet und wird an vielen Marketing-Kampagnen beteiligt sein, die für dieses Jahr geplant sind.

Marco Reus ist in der Gaming-Welt kein Unbekannter. 2017 war er auf Wunsch der Community auf dem FIFA-Cover zu sehen, und wenn sein voller Terminkalender ein paar freie Minuten hergibt, zockt er am liebsten Call of Duty, NBA oder FIFA auf seiner Konsole und am Smartphone. Marco ist nicht der erste HyperX-Botschafter. Auch Stars wie der Fußballer Dele Alli und Rapper Post Malone sind leidenschaftliche Gamer und von HyperX so überzeugt, dass sie der Marke ihr Gesicht leihen.

„Gaming ist ein großer Teil unseres täglichen Lebens geworden. Ich spiele am Smartphone und wenn ich vom Training nach Hause komme.“ sagt Marco. „Ich freue mich, Teil der HyperX-Familie zu werden und auf eine erfolgreiche Partnerschaft. Die HyperX Produkte verbessern nicht nur das Spielerlebnis, sie helfen auch dabei, die Konkurrenz beim Zocken alt aussehen zu lassen.“

„Durch unser High-End-Gaming-Equipment konnten wir einige der prominentesten Gamer von einer Zusammenarbeit überzeugen und wir freuen uns sehr darauf, Marco ins Boot zu holen. Unser Ziel ist es, alle Gamer zu erreichen, unabhängig von der Plattform. Egal, ob PC, Konsole oder Smartphone: HyperX hat die Produkte, mit denen Gamer ihr Potenzial voll entfalten können.“ sagt Paul Leaman, Vice President, HyperX – EMEA. “Während wir vor Kurzem auf der CES unsere neuen Headsets Cloud Orbit und Orbit S sowie das Quadcast-Mikrofon für Streamer vorgestellt haben, wird es 2019 noch viele spannende Ankündigungen geben. Und es ist großartig, dabei Typen wie Dele Alli und Marco Reus an Bord zu haben.“

HyperX setzt sich für die Verbreitung von E-Sports ein und unterstützt die Gaming-Community seit über 16 Jahren mit High-End-Produkten. Kürzlich hat HyperX seine preisgekrönte Palette aus PC-Zubehör um das Sony-lizenzierte „Cloud“-Gaming Headset für die PS4 erweitert. Analog bietet HyperX das CloudX für die Xbox sowie das In-Ear-Headset „Cloud Earbuds“, das sich an Nutzer der Nintendo Switch und an mobile Gamer richtet.