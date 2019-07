Magic: The Gathering: Hauptset 2020 ab morgen

Wizards Of The Coast freut sich, ankündigen zu dürfen, dass das neueste Kartenset für Magic: The Gathering, das Hauptset 2020, ab sofort im Handel und in digitaler Form über das für PC veröffentlichte Videospiel Magic: The Gathering Arena erhältlich ist.

Das Hauptset 2020 ist das erste traditionelle Kartenset seit Krieg der Funken im April 2019. Es markiert eine Rückkehr zum Kern des Spiels Magic: The Gathering, bringt jedoch einige neue Mechaniken mit, die Neueinsteiger und Fans gleichermaßen begeistern werden – darunter neue dreifarbige legendäre Kreaturen.

Das Hauptset 2020 wurde am 2. Juli ins Videospiel Magic: The Gathering Arena aufgenommen und ist seit dem 5. Juli in Form einer physischen Pre-Release-Version erhältlich. Die offizielle Veröffentlichung im Handel findet morgen, am 12. Juli, statt. Das Hauptset 2020 wird die Grundlage für andere zukünftige Sets stellen.

Friday Night Magic

Wie bei allen Veröffentlichungen für Magic: The Gathering werden auch dieses Mal weltweit Händler Spielern die Möglichkeit bieten, das Hauptset 2020 zu spielen. Jedes Wochenende sind Spieler eingeladen, im Zuge der Friday Night Magic das Spiel in einer freundlichen und einladenden Atmosphäre zu spielen. Welche Läden in ihrer Region diese Veranstaltungen organisieren, erfahren Spieler ganz einfach auf locator.wizards.com.

Außerdem bieten einige Kartensets Codes, die im Videospiel Magic: The Gathering Arena eingelöst werden können. Planeswalker-Decks werden mit Codes geliefert, die Spieler direkt im Spiel einlösen können, während Starter-Decks einen Code bieten, der beide Decks auch im Spiel freischaltet. Letzterer kann sogar mit einem Freund geteilt und ein zweites Mal eingelöst werden. Pre-Release-Pakete enthalten zudem einen Code für ein kostenloses Draft-Ticket in Magic: The Gathering Arena. Eine vollständige Liste der Karten des Hauptsets 2020 findest du hier.

2er Team Turnier

Zeitgleich mit der Veröffentlichung des Hauptsets 2020 findet am 11. und 12. Juli ein Einladungsturnier statt: der Magic Celebrity Cup. Dieser in Zusammenarbeit mit der ESL und Webedia veranstaltete, zweitägige Wettbewerb richtet sich besonders an Anfänger und wird simultan in Großbritannien, Deutschland und Frankreich ausgetragen. 18 bekannte Influencer mit weniger Erfahrung im Spiel treten hier in 2er-Teams mit Magic: The Gathering-Experten und professionellen Spielern in einem Kampf für ihr Land gegeneinander an, aus dem nur eines siegreich hervorgehen kann.

In drei verschiedenen Streams auf Englisch, Deutsch und Französisch können Zuschauer den ersten Kontakt der Influencer mit Magic: The Gathering miterleben und dabei die neuen Mechaniken des Hauptsets 2020 kennenlernen.

Quelle: Wizards of the Coast Pressemitteilung