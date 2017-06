Madden NFL 18 – Storymodus „Longshot“ im Trailer enthüllt

Madden NFL 18 wird in diesem Jahr erstmals einen Karrieremodus erhalten. Nachdem man bereits in Fifa 17 erstmals in die Rolle des fiktiven Charakters Alex Hunter schlüpfen durfte, wird es nun in der Football Simulation einen ähnlichen Spielmodus geben. In Longshot wird man das Nachwuchstalent Devin Wade spielen und versuchen nach längerer Abwesenheit beim NFL Draft zu glänzen. Als Starrolle konnte man außerdem die Quarterback Legende Dan Marino für den Spielmodus gewinnen.

Den Akündigungstrailer zu Longshot gibt es hier: Zum Trailer

Madden NFL 18 wird am 25. August für Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Auf dem Cover befindet sich der Super Bowl Sieger Tom Brady von den New England Patriots.