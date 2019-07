Luigi’s Mansion 3 – Leuchtendes Steelbook vorbestellbar

Bald ist es mal wieder so weit: Einer der beliebtesten Nintendo-Helden tritt in den Hintergrund und zumindest ein gruseliges Abenteuer lang darf sein Bruder im Rampenlicht stehen. Die Rede ist natürlich von Luigi’s Mansion 3! Das Spiel erscheint passenderweise an Halloween, also dem 31. Oktober, hierzulande für die Nintendo Switch.

Auf der offiziellen Website gibt es einige Infos zur Story:

„Luigi, Mario und ihre Freunde werden in ein Luxushotel eingeladen. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Ist es auch! Nach ihrer Ankunft stellt sich die Einladung als List von König Buu Huu heraus, der in Wahrheit Mario und seine Freunde fangen wollte!

Luigi muss sich nun erneut mit Professor I. Gidd zusammenschließen, um als Held wider Willen die tückischen Stockwerke des Spukhotels zu erkunden und seine Freunde zu retten.“

Das leuchtende Steelbook ist bei Saturn und Media Markt vorbestellbar.