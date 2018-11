Liste der offiziellen Rennstrecken in RIDE 3 angekündigt

Milestone gibt die Liste der 30 Strecken aus RIDE 3 bekannt, darunter zwei in Deutschland, auf denen die SpielerInnen ab dem 30. November ihre Fähigkeiten beweisen können. Die SpielerInnen werden sich auf den berühmtesten Rennstrecken der Welt, auf renommierten Stadtkursen und vor atemberaubenden Panoramen austoben und das Fahrvergnügen in all seinen Facetten genießen können. Viele Strecken sind in verschiedenen Varianten erhältlich.

Mithilfe von Luftbildvermessung und Drohnenscanning hat das Entwicklerteam alle notwendigen Daten gesammelt, um die Umgebung und die Details der Strecken originalgetreu wiederzugeben.

Zu Beginn des Spiels sind folgende Rennstrecken verfügbar:

– SpielerInnen können Spitzengeschwindigkeiten auf legendären Rennstrecken wie Autodromo Nazionale Di Monza, Donington Park Circuit, Circuit De Nevers Magny-Cours und dem Nürburgring ausfahren. Ländliche Strecken – Auf beliebten Bikerstraßen wie dem Gardasee und Teneriffa können Fahrer in einige der schönsten Panoramen der Welt eintauchen.

– Eine besonders harte Herausforderung bietet das Nachtrennen auf den Straßen von Macau. Supermotard – Um richtig zu driften, müssen die SpielerInnen Strecken befahren, die es ermöglichen, das Beste aus ihrem Motorrad herauszuholen, wie z.B. Autodromo di Franciacorta e Pista South Milano – Ottobiano, wo auch Offroad-Rennen möglich sind, und Castelletto Circuit.

– Stadtstraßen werden manchmal zu Rennstrecken für Hochgeschwindigkeitsrennräder wie Ulster GP, Southern 100 oder Imatra. Drag Race – Hohe PS, eine lange gerade Straße und das Ziel, am schnellsten zu sein – beispielsweise auf der Route 66 oder den Salt Flats.



RIDE 3 erscheint am 30. November auf PlayStation4, Xbox One und Windows PC/STEAM.