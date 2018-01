Life is Strange: Before the Storm – Box-Version erscheint im März

Als großer Fan von Life is Strange freute mich die heute Mitteilung von Square Enix riesig. Bislang ist nämlich Life is Strange: Before the Storm nur digital erhältlich. Heute aber gab es die Meldung, dass Teil 2 ebenfalls als Disc-Version erscheinen wird. Besser noch: Es gibt sogar eine verdammt edle Sammleredition.

Hier der O-Ton von Square Enix:

Square Enix kündigt an, dass LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM am 9. März 2018 in einer Box-Version für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheint. Am selben Tag wird auch die heiß ersehnte Bonus-Episode des preisgekrönten Adventures mit dem Titel „Lebewohl“ als Download veröffentlicht.

Die hochwertige Limited Edition von LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM enthält neben dem Spiel auf Disc ein hochwertiges Artbook und eine Soundtrack-CD. Wer die Vinyl Edition (exklusiv verfügbar im Square Enix Store) bestellt, der erhält zusätzlich noch ein Set bestehend aus vier Schallplatten mit der Musik des Spiels.

Inhalte der Limited Edition:

Bonus Episode „Lebewohl“ – Spieler erleben ein letztes Mal die junge Max Caulfield in einer ganz speziellen Geschichte, und das mit den beiden Original-Synchronsprecherinnen Ashly Burch und Hannah Telle.

Mixtape Modus – Erstellen Sie Ihre eigene Playlist mit Songs aus dem Soundtrack und hören Sie sich diese Lieder untermalt von einer animierten Szene an.

Outfit Paket – 3 neue Outfits für Chloe, inklusive „Punk Doe“, „Hawt Dawg Man“ & „Illuminati“

Episode 1 der ersten Staffel von LIFE IS STRANGE

Die Songs des Soundtracks im Überblick: