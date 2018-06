Life is Strange 2 – Teaser enthüllt Releasedatum

Nachdem es um Life is Strange mit Before the Storm vorerst ruhig geworden war, warteten Fans einige Zeit geduldig auf den zweiten Teil des beliebten Episoden-Abenteuers. Nun ist es bald so weit, denn in einem kurzen Teaser-Trailer verrät Square Enix das Releasedatum der ersten Episode (von voraussichtlich fünf) von Life is Strange 2: Am 27. September soll der Nachfolger demnach für PS4, Xbox One sowie PC erscheinen.

Doch es gibt noch mehr…

Wem das Warten allerdings zu lang ist, der hat Glück. Denn bereits ab dem 26. Juni ist ein weiteres Abenteuer aus dem Life is Strange-Universum digital und vor allem kostenlos für alle drei Plattformen erhältlich. Dabei handelt es sich um Die Fantastischen Abenteuer von Captain Spirit, einer eigenständigen Episode, in der man in die Rolle des zehnjährigen Chris schlüpft. Das Spiel soll Verbindungen zu den Charakteren des kommenden zweiten Teils bieten. Den Trailer findet ihr ebenfalls am Ende des Artikels.

Captain Spirit

„Hast du jemals davon geträumt, ein Superheld zu sein? Triff Chris, einen kreativen und phantasievollen 10-jährigen Jungen, der mit fantastischen Abenteuern der Realität entflieht – als Awesome Captain Spirit! Kehre in Deine Kindheit zurück und erlebe eine rührende und herzerwärmende Erzählung von den Regisseuren und Entwicklern hinter dem preisgekrönten BAFTA-Titel Life is Strange. The Awesome Adventures of Captain Spirit ist eine originelle Geschichte aus dem Life is Strange Universum, die zusätzlich Links zu der brandneuen Geschichte und den Charakteren von Life is Strange 2 enthält.“