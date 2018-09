Life is Strange 2 – Hier ist der Launch-Trailer

In wenigen Tagen geht Life is Strange 2 an den Start. Grund genug also, das heiß erwartete Episoden-Abenteuer mit seinem Launch-Trailer zu feiern.

Bereits nächsten Donnerstag, den 27. September, startet Life is Strange 2 auf Playstation 4, Xbox One und PC mit der ersten Episode. In den kommenden Monaten erscheinen dann nach und nach die restlichen vier.

In Life is Strange 2 stehen die beiden Brüder Sean und Daniel Diaz im Vordergrund. Nach einem tragischen Ereignis finden die beiden Zuflucht auf den Straßen Mexikos. Sean muss seinen kleinen Bruder beschützen und eine übernatürliche Fähigkeit ist dabei nicht nur eine Hilfe, sondern auch zugleich seine größte Gefahr.