Lian Li präsentiert die LANCOOL ONE White Edition

Lian Li Industrial Co. Ltd., der weltweit führende Hersteller von Aluminiumgehäusen für Enthusiasten, maßgeschneiderten OEM/ODM Dienstleistungen und Gehäusezubehör, verkündet mit Stolz das Debüt des LANCOOL ONE White Edition Gehäuses. Um diese Veröffentlichung gebührend zu feiern, stellt Lian Li die legendäre LANCOCOL ONE Special Edition vor. Als eine besondere, auf den Kunden zugeschnittene Version der White Edition, hat die LANCOOL ONE Special Edition eine Champagner-gold farbene Frontplatte, die an Eleganz und Klasse kaum zu übertreffen ist. Bei diesem Schmuckstück handelt es sich um eine limitierte Auflage, welche exklusiv zum Release der LANCOOL ONE White Edition verfügbar ist. Und das Beste daran: Lian Li verschenkt dieses Spezial-Gehäuse an seine Fans weltweit!

Die LANCOOL ONE Champagne Special Edition ist auf eine Stückzahl von fünf Gehäusen weltweit limitiert und ihr könntet die glücklichen Besitzer von einem dieser Gehäuse werden. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr weiter unten.

Lian Li ist stolz auf diesen Meilenstein und zur Feier dieses Events wird die limitierte Auflage des LANCOOL ONE Champagne Gold Special Edition Gehäuses verlost. Von dieser Edition gibt es nur fünf Stück und Lian Li verlost alle fünf Exemplare an sein Publikum weltweit.

Um an der Verlosung teilzunehmen, folgt einfach dem Gewinnspiel-Link: https://gleam.io/s50SG/lancool-one-limited-edition-champagne-gold

Der Zeitraum der Verlosung ist vom 20.September bis zum 3.Oktober 2018.

Sowohl die Sonderedition des LANCOOL ONE als auch die White Edition bestehen aus hochwertigem, gebürstetem Aluminium, dem charakteristischen Markenzeichen von Lian Li. Beide Ausführungen vereinen die Qualität des original LANCOOL ONE mit moderner RGB-Beleuchtung, und die White Edition des LANCOOL ONE taucht somit Lian Li’s bahnbrechende Neuinterpretation ihres klassischen Designs in ein modernes Licht. Bereits das LANCOOL ONE Gehäuse konnte bei seinem ersten Erscheinen beeindrucken; und die White Edition soll nun das weltweite Publikum erweitern.

Das klassische Design mit moderner RGB-Beleuchtung und modernen Features

In Sachen Aluminium kann keiner aus der Branche Lian Li etwas vormachen, und der LANCOOL ONE macht diesem Ruf mit seiner stylischen Frontplatte aus Aluminium alle Ehre. Sie ist zeitlos und elegant und gewinnt durch die beeindruckende RGB-Beleuchtung eine moderne Note. Die RGB-Beleuchtung besitzt eine wertvolle 2-in-1 Funktion, da sie sowohl als Akzentstück für die Frontplatte als auch zur Beleuchtung für den Innenraum des Gehäuses dient. Die LEDs beleuchten auch direkt die Frontlüfter, daher bekommen Benutzer, die keine RGB- Frontlüfter verwenden dank der Frontplatten-Beleuchtung den Eindruck, RGB-Frontlüfter zu verwenden.

Im LANCOOL ONE haben Radiatoren mit 360 Millimeter Platz und können entweder oben oder vorne angebracht werden. Benutzer können aber auch einen einzelnen 280 Millimeter Radiator im Vorderbereich montieren. Insgesamt neun 120mm Ventilatoren können im LANCOOL ONE installiert werden, und eröffnen damit unglaubliche Airflow – Möglichkeiten.

Der bausteinförmige Festplattenkäfig kann für eine vereinfachte Kabelführung entfernt werden. Außerdem verfügt der LANCOOL ONE über eine Vielzahl von Anbindungspunkten, um ein besseres Kabel-Management zu ermöglichen. Dies verleiht dem Gehäuse einen sauberen Look und erleichtert die Instandhaltung.

Informationen zur Vorbestellung

Die LANCOOL ONE White Edition wird ab Mitte Oktober verfügbar sein. Vorbestellungen sind in diesem Zeitraum möglich. Folgt Lian Li auf Facebook um über Informationen zur Vorbestellung informiert zu bleiben!