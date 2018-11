Lian Li LANCOOL ONE Digital White Edition ab sofort zur Vorbestellung verfügbar

Lian Li Industrial Co. Ltd., der weltweit führende Hersteller von Aluminiumgehäusen für Enthusiasten, maßgeschneiderten OEM-/ODM-Dienstleistungen und Gehäusezubehör, freut sich, mitteilen zu dürfen, dass die LANCOOL ONE Digital White Edition ab dem 30. Oktober 2018 vorbestellt werden kann. Die LANCOOL ONE Digital White Edition hat nicht nur die gleiche Qualität wie das originale LANCOOL ONE Digital, sondern auch all seine großartigen Design-Merkmale. Außerdem ist sie jedoch auf ein Publikum zugeschnitten, das ein eleganteres, helleres Farbschema für ihr Gehäuse bevorzugt. Das LANCOOL ONE Digital White Edition behält den RGB-Lichtbalken in der Front bei, welcher für die Belüftungszufuhr und als Akzent dient. Die metallene Front ist in einem hellen Silberton gehalten und besitzt ein metallgebürstetes Finish, dem Markenzeichen von Lian Lis Handwerkskunst. Lian Li lädt ein, am Start der Vorbestellung teilzunehmen. Um diesen Anlassen zu feiern, findet eine Verlosung der besonderen Art statt, bei der ab 30. Oktober Lian Li-Zubehör und PC-Teile von Partnerfirmen an Lian Li-Fans weltweit verlost werden.

Erkundigt euch bei eurem Händler vor Ort nach Lagerbestand und Verfügbarkeit der LANCOOL ONE Digital White Edition.

Startschuss zur Vorbestellung des LANCOOL ONE Digital wird mit Verlosung gefeiert

Um das Erscheinen der Lian Li LANCOOL ONE Digital White Edition gebührend zu feiern, verlost Lian Li besondere Preise. Vom 30. Oktober bis zum 12. November 2018 wird es ein Gewinnspiel geben, bei dem man die Chance hat, Lian Li Strimer LED RGB Kabel, Lian Bora Lite 3pc. RGB Lüfter- Sets, FSP Hydro GE 650W Netzteile und XPG SPECTRIX D41 DDR4 RGB-Speicher zu gewinnen.

Mehr Informationen erhaltet ihr auf Lian Lis Facebook-Seite.

Das klassische Design mit moderner RGB-Beleuchtung und modernen Features

In Sachen Aluminium kann keiner aus der Branche Lian Li etwas vormachen, und das LANCOOL ONE Digital macht diesem Ruf mit seiner stylischen Frontplatte aus Aluminium alle Ehre. Sie ist zeitlos und elegant und gewinnt durch die beeindruckende RGB-Beleuchtung eine moderne Note. Die RGB-Beleuchtung besitzt eine wertvolle 2-in-1-Funktion, da sie sowohl als Akzent für die Front als auch zur Beleuchtung für den Innenraum des Gehäuses dient. Die LEDs beleuchten auch direkt die Frontlüfter, daher bekommen Benutzer, die keine RGB-Frontlüfter verwenden, dank der Frontplatten-Beleuchtung den Eindruck, als würden sie RGB-Frontlüfter benutzen.

Im LANCOOL ONE Digital haben Radiatoren mit 360 Millimeter Platz und können entweder oben oder vorne angebracht werden. Benutzer können aber auch einen einzelnen 280 Millimeter Radiator im vorderen Bereich montieren. Insgesamt neun 120-mm-Lüfter können im LANCOOL ONE Digital installiert werden, und eröffnen damit unglaubliche Airflow-Möglichkeiten.

Der bausteinförmige Festplattenkäfig kann für eine vereinfachte Kabelführung entfernt werden. Außerdem verfügt das LANCOOL ONE Digital über eine Vielzahl von Anbindungspunkten, um ein besseres Kabel-Management zu ermöglichen. Dies verleiht dem Gehäuse einen sauberen Look und erleichtert die Instandhaltung.

Informationen zur Vorbestellung

Die LANCOOL ONE Digital White Edition kann ab dem 30. Oktober vorbestellt werden.

Um mehr über die Lian Li LANCOOL White Edition herauszufinden, besucht die offizielle Produktseite unter: http://www.lian-li.com/lancool-one-white/