Let’s Sing 2019 ab sofort verfügbar

Ravenscourt und Voxler geben heute die Veröffentlichung des neusten Ablegers der erfolgreichen Let’s-Sing-Reihe bekannt. Let’s Sing 2019 erscheint für PlayStation 4, Nintendo Switch und Wii (Wii U-kompatibel). Spieler wählen ihre Lieblingssongs, um die Superstars ihrer Träume zu werden.



Neuer Modus “World Contest”:

Zum ersten Mal in der Let’s-Sing-Geschichte ist ein weltweiter Asynchron-Versus-Multiplayer-Modus inkludiert. Spieler können weltweit gegeneinander antreten und sich an die Spitze der Bestenliste singen.

Let’s Sing-Mic-App:

Kein Mikrofon zur Hand? Die Spieler können mit der Let’s Sing Let’s Sing-Mic-App einfach ihr Smartphone in ein Mikrofon verwandeln. Mit der Switch gibt es jetzt auch Karaoke-Spaß für unterwegs. Über einen Hotspot lässt sich das Smartphone mit der Switch verbinden und mit Let’s Sing überall und zu jeder Zeit rocken.

Und es gibt noch mehr Neuigkeiten: Wenn der Spieler eines der folgenden Soundpacks in der letztjährigen Let’s Sing-Edition gekauft hat, wird diese auch in diesem Jahr für die gleiche Konsolenversion kostenlos verfügbar sein.

Songpacks aus dem letzten Jahr:

Party Classics Vol. 1

Best of 80’s Vol. 1

Chart Hits

Party Classics Vol. 2

Legendary Hits

Neue Songpacks für Let’s Sing 2019

Best of 90’s

Best of 80’s Vol. 2

1 of 5

Neben den bereits bekannten wird es zwei komplett neue Soundpacks mit Klassikern der 1980er und 1990er wie zum Beispiel Roxette mit „It Must Have Been Love“ und Alanis Morissette mit „Ironic” geben.

Die Songliste umfasst insgesamt 35 Tracks. Mit dabei sind Künstler wie Andreas Bourani mit “Auf anderen Wegen”, Wincent Weiss mit “Feuerwerk”, Max Giesinger mit “80 Millionen” und Silbermond mit “Leichtes Gepäck”. Durch diese Vielfalt bietet Let’s Sing 2019 für jeden Superstar das Richtige. Aber das ist längst nicht alles: Mit dabei sind auch echte Evergreens, Klassiker und Gassenhauer wie ABBA mit “Mamma Mia”, Shawn Mendes mit “There’s Nothing Holdin‘ Me Back”, EFF mit “Stimme” und viele mehr.

Die komplette Songliste:

Andreas Bourani Auf anderen Wegen Felix Jaehn & Herbert Grönemeyer Jeder für Jeden Silbermond Leichtes Gepäck Die Eiskönigin Lass jetzt los Marteria & Yasha & Miss Platnum Lila Wolken Yvonne Catterfeld ft. Bengio Irgendwas Philipp Poisel Erkläre mir die Liebe Max Giesinger 80 Millionen Die Prinzen Alles nur geklaut Wincent Weiss Feuerwerk Michael Schulte You Let Me Walk Alone EFF Stimme Lou Bega Mambo No. 5 DNCE Cake By The Ocean No Doubt Don’t Speak Zedd ft. Maren Morris & Grey The Middle Bon Jovi Livin‘ On A Prayer Lady Gaga Perfect Illusion Martin Garrix & Dua Lipa Scared To Be Lonely Bruno Mars 24K Magic Queen I Want It All Shawn Mendes There’s Nothing Holdin‘ Me Back Rita Ora Anywhere Lorde Green Light Tom Walker Leave a Light On Clean Bandit ft. Zara Larsson Symphony Portugal. The Man Feel It Still Starley Call On Me (Ryan Riback Remix) Felix Jaehn ft. Jasmine Thompson Ain’t Nobody (Loves Me Better) Jonas Blue ft. William Singe Mama 4 Non Blondes What’s Up? Kygo & Selena Gomez It Ain’t Me Passenger Let Her Go Dua Lipa New Rules ABBA Mamma Mia

Die FEATURES in der Übersicht (PS4/Switch)

· Aktuelle Trackliste mit 35 nationalen und internationalen Songs

· Komplettes In-Game-Redesign und verbesserte Performance inklusive ansprechender Animationen und funktionaler Spracherkennung

· Belohnende Gameplay-Elemente wie in etwa das Sammeln von Avataren, das Aufsteigen auf Online-Bestenlisten (NEU für Switch) und das Freispielen von Auszeichnungen von Bronze bis Diamant

· NEUER weltweiter Wettbewerb = globaler Asynchron-Versus-Multiplayer-Modus

· Viele herausfordernde Spielmodi – inklusive des neuen Modus “Create your own Mix Tape”

· Online-Store mit zwei brandneuen DLCs + bereits existierendem DLC

· Mikrofon-App (NEU für Switch) für iOS- und Android-Smartphones (mind. iOS7 oder Android 4.0) sowie kompatible Mikrofone für die Plattformen (PS4: USB, SingStar Microphone und PS-Headset ; Switch: USB für TV-Modus und Headset für Handheld-Modus)

· Handheld-Modus unterstützt für Switch (NEU)

Die FEATURES in der Übersicht (Wii/Wii U)

· Komplett neue Trackliste

· State-of-the-art Spracherkennungs-Technologie

· Fünf herausfordernde Spielmodi für Solosessions von bis zu vier zeitgleichen Spieler/innen

· Lokale Bestenlisten, die die Highscore der Freunde aufzeigen