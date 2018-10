Legend of the Galactic Heroes pünktlich zu Weihnachten!

Universum Anime veröffentlicht am 7. Dezember die erste Volume zum Anime Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These. Die erste Ausgabe enthält die ersten 4 Episoden des 12-teiligen Animes und ist demnächst als DVD und Blu-ray käuflich zu erwerben.

Story von Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These

In der Zukunft bevölkert die Menschheit großflächig die Milchstraße. Jedoch herrscht seit 150 Jahren Krieg in der Galaxie zwischen zwei Parteien. Während das Imperium die Monarchie einführen will, strebt die Allianz der freien Planeten nach Demokratie. Inmitten dieser unruhigen Zeiten treffen zwei rivalisierende Großmächte aufeinander. Zwischen Reinhard von Lohengramm und Yang Wen-li wird schon bald ein Kampf um Ruhm, Macht und Ehre entbrennen.

Über den Anime

Autor Yoshiki Tanaka (auch Vorlage zu The Heroic Legend of Arslan) schrieb die insgesamt 10-teilige Roman Reihe von Ginga Eiyu Densetsu zwischen 1982 und 1987. Zusätzlich entstanden viele Neben- und Kurzgeschichten. Die Bände über den Konflikt der zwei Großmächte verkauften sich bereits 15 Millionen mal und brachten dem Autor 1988 den Seiun-Preis (wichtige Sifi-Auszeichnung). 1988 wurde sein Werk erstmals als Anime umgesetzt.

Das Studio Production I.G (Ghost in the Shell: ARISE) adaptiert Yoshiki Tanakas Geschichte seit 2018. Die Inszenierung wird von Shunsuke Tada ausgeführt (Kuroko’s Basketball). An dem Projekt beteiligt sind außerdem Yusuke Takeda, Kenji Isobe und Sigma Morimoto. Die zweite Staffel soll 2019 in Japan folgen.

Universum Anime veröffentlicht in 3 Volumes den 12-teiligen Anime der Sifi-Saga. Bekannte deutsche Stimmen sind auch dabei. Raul Richter (DBZ Dende) und Tim Kreuer (Brain Brandon B: The Beginning) Sprechen die Rollen der Hauptfiguren.

Verfügbarkeit: 7. Dezember

Publisher: Universum Anime

Format: DVD/Blu-ray

FSK: Ab 12 Jahren

Laufzeit: ca. 96 Min. / ca. 100 Min.

Sprachen: Deutsch, Japanisch

Untertitel: Deutsch

Vorschau der DVD und Blu-ray von Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These.

© Yoshiki Tanaka/Shochiku·Production I.G