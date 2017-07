League of Legends – Wird teurer dank Brexit

Als Großbritannien den Austritt aus der EU, dem sogenannten Brexit, beschlossen hatte, waren sich so ziemlich alle Fachleute darüber im Klaren, dass dies auch Auswirkungen auf die Preisentwicklung verschiedenster Produkttypen haben wird. Im Bereich der virtuellen Güter macht Riot Games nun den augenscheinlich ersten Schritt und erhöht die Preise für League of Legends Spieler im UK.

Ende diesen Monates, genauer gesagt ab dem 25. Juli, wird Riot Games die Preise für League of Legends demnach für Spieler aus dem United Kingdom anpassen. Die Riot Points, für die man beispielsweise neue Items und Helden kaufen kann, werden nach eigenen Angaben um 20% angehoben. Als Begründung gab Riot Games die negative Entwicklungen des Pfundkurses an. Durch den starken Fall des Pfundes kam es dazu, dass Spieler außerhalb der Insel tiefer in die Tasche für die gleiche Menge an Riot Points greifen mussten. Durch die Anhebung um 20% möchte man diesem Trend entgegenwirken und wieder alle Spieler gleichermaßen fair behandeln.

Mitgeteilt wurde dies übrigens ganz offiziell im League of Legends Forum, den entsprechenden Eintrag findet ihr unter folgendem Link: LoL-Forum