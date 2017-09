League of Angels – Es wird Zeit für eine neue Heldin

Das neueste Update von League of Angels – Paradise Land stellt die Heldin Gesandte des Lichts vor. Außerdem wird ein neues Relikt-System eingeführt und das bisherige samt aller damit verbundenen Bestandteile in das Erbstück-System überführt. Zusätz- lich dazu stößt das Update weitere Verän- derungen in den bereits bestehenden Spielmodi an.

Neues Relikt-System und das Erbstück-System:

Die Ressourcen für das neue Relikt-System werden zu Spielbeginn dadurch gewonnen, normale Herausforderungen zu meistern. Erfahrene Spieler werden die Belohnungen in der Ingame-Post erhalten. Auf Grundlage des alten Relikt-Systems werden mit der Einführung des Erbstück-Systems neue Inhalte dafür hinzugefügt:

Hinzufügen einer Wiederherstellungs- und Verwertungsfunktion für Erbstücke. Bei Wiederherstellung wird das Erbstück in seinen Ursprungszustand zurückgesetzt und alle eingesetzten Ressourcen zurückerstattet. Bei Einsatz der Verwertungsfunktion wird das Erbstück zerstört und daraus Splitter gewonnen

Der Erbstück-Laden (ehemals Relikt-Laden) verkauft nun seltene und epische Splitter von Erbstücken

Erbstück-Upgrades: Benutze Erbstücksteine und Erbstückkristalle, um die Eigenschaften der Erbstücke zu verbessern

Erbstück-Fortschritt: Benutze Erbstücksteine und Gold, um die Werte der Erbstücke und ihre besonderen Fähigkeiten zu verbessern

Erbstück-Kodex: Sammle verschiedene Erbstücke um Bonuswerte des Kodex freizuschalten.

Arena-Anpassungen:

Anstelle von Arenamünzen erhalten Helden zukünftig Zertifikate als Belohnungen für die Kämpfe und es werden Punkte und tagesaktuelle Ranglisten hinzugefügt. Alle Arena-Münzen die Spieler noch besitzen, werden 1:1 in Helden-Zertifikate umgewandelt.

Der Arena-Laden wurde entfernt und die Gegenstände, die dort zu erwerben waren, wurden zu den Belohnungen des höchsten bisher erreichten Ranges hinzugefügt. Die Fähigkeit die Top-10-Spieler zu „liken“ wurde entfernt und die Goldbelohnungen dieser Funktion in entsprechende Punktebelohnungen überführt.

Helden-Anpassungen:

Der Purpurrote Lord wird von einem epischen zu einem legendären Helden erhoben. Alle Verbesserungen und Kodex-Werte bleiben unverändert.

Am 25. Mai veröffentlichte GTarcade der Unterstützung des Hollywoodsuperstars Gal Gadot als Botschafterin das rundenbasierte Fantasy-RPG League of Angels – Paradise Land für iOS und Android. Am 30. August wurden in einem Update neben der Einführung des neuen Modus „Guild Bounty“ weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen implementiert.