LawBreakers: Neuer Trailer veröffentlicht und neue Betatests angekündigt

In einem Liveauftritt während der Game Awards enthüllte Cliff Bleszinski einen neuen Gameplay-Trailer von LawBreakers. Darin wurde den Zuschauern eine bisher nicht gezeigte Rolle, eine neue, vertikal orientierte Kampfarena sowie weitere Eindrücke des intensiven Spielgeschehens des neuen Shooters gezeigt.

Bleszinski kündigte erneut an, „eine Shooter-Erfahrung zu liefern, wie Gamer sie noch nicht erlebt haben“, mit „wirklich vertikalen Kampfarenen und der Schwerkraft trotzendem Gameplay“, und lud die Spieler dazu ein, Teil der Betatests zu werden, die 2017 beginnen, und so die Entwicklung des Spiels mit zu gestalten.

LawBreakers verspricht kompromisslose, rollenbasierte Team-Action, die die vertikale Ebene wie nie zuvor einbezieht. Die Spieler können wählen, ob sie die „Law“-Fraktion schützen oder als „Breaker“ in den Kampf ziehen. Zu den Arenen ihrer Konflikte zählen die brodelnde See vor der Küste Santa Monicas, der von der Schwerkraft verwüstete Grand Canyon und mehr.

Nach dem katastrophalen Ereignisses, welches als „The Shattering“ bekannt ist und das die Gesetze der Gravitation für immer verändert hat, hat die Welt wie wir sie kennen in zwei Fraktionen gespaltet. Die Menschheit erholte sich nur langsam und leitete ein neues Zeitalter ein, wodurch Forschung und Entwicklung der technologische Fortschritt so hoch ist, dass man die Gravitation manipulieren kann und den Menschen beinahe übermenschliche Fähigkeiten ermöglicht.

In dieser besagten Welt kämpfen zwei Mächte um die Vorherrschaft. Wie könnte es anders sein bei dem Titel „LawBreakers“, dass die eine Fratkion für Recht und Ordnung steht und die anderen Fraktion eines der besten organisierten Verbrechersyndikaten ist und versucht die Ordnung und das Recht der anderen Fratkion zu brechen.

Die Spieler müssen sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen wollen – es heißt LAW gegen BREAKERS.

LawBreakers ist ein kompetitiver, team-basierter First Person Shooter und in einer alternativen Zukunft angesiedelt, in der sich die Welt in zwei Fraktionen aufgeteilt hat und der technologische Fortschritt Gravitationsmanipulation und beinahe übermenschliche Fähigkeiten möglich macht.

Die beiden Fraktionen tragen den Namen „Laws“ und „Breakers“ in denen ihr jeweils mit fünf Charakteren in den Kampf zieht. Durch das manipulieren der Gravitation, werden die Kämpfe sicherlich nicht nur am Boden stattfinden.

Letztendlich wird „LawBreakers“ ein sehr vertikales Gameplay bieten und bei den Schlachten werden dem Spieler allerhand verschiedener Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung stehen wie z.B. Jetpacks, Harpunen und eine Vielzahl an Waffen. Wie das ganze im Gameplay aussieht, könnt Ihr euch nun in dem neuen Gameplay-Trailer genauer anschauen.

Die Spieler können sich auf www.lawbreakers.com anmelden, um ihre Chance auf die Teilnahme an den Betatests zu erhalten.