LawBreakers – Karte „Trench“ im Video vorgestellt

Bis heute Abend habt ihr noch die Chance, an der offenen Beta von LawBreakers teilzunehmen. Bis zum Release ist es gar nicht mehr so weit hin und so bekommen wir schon vorab einen Blick auf eine Map namens Trench.

Der Multiplayer-Shooter Lawbreakers bricht mit den Regeln der Physik. In waghalsigen Stunts machen die beiden Teams der Laws und der Breakers jeweils Jagd auf die Widersacher. Neben flinken Reflexen ist auch eine gute Orientierung innerhalb der Map unabdingbar, damit man alle Vorteile für sich nutzen kann. Die Entwickler der Boss Key Production erlauben uns mit einem neuen Video einen guten Überblick der Spielkarte Trench.

LawBreakers erscheint am 8. August für PC und Playstation 4. Alle weiteren Infos zum Spiel findet ihr hier bei uns oder auf der offiziellen Webseite von LawBreakers.