Las Vegas Open 2020 Enthüllungen: Ein Blick in die nicht so weite Ferne!

Das Event „Las Vegas Open 2020“ ist im vollen Gange und Games Workshop hat es sich nicht nehmen lassen eine riesen Bandbreite an Enthüllungen vorzustellen. Heute schauen wir uns gemeinsam diese Schmuckstücke an, die vorgestellt wurden und beginnen dabei mit Warhammer 40.000!

Gepriesen sei der Omnissiah! Die Fraktion Adeptus Mechanicus wird um ein paar wundervolle Modelle bereichert, die sich auf jeden Fall sehen lassen können! Eines dieser Schmuckstücke ist das Kit, womit ihr die Serberys Sulphurhounds oder die Serberys Raiders bauen könnt.

Mechanisierte Pferde? Check. Sie können bei Bedarf Feuer speien? Check. Ein willkommenes Geschenk für diese Fraktion, der es momentan an Schnelligkeit mangelt. Mit diesen Reittieren haben wir eine Möglichkeit diese Schwäche auszugleichen, doch die andere sieht auch sehr interessant aus! Hier haben wir die Pteraxii!

Da Vinci lässt grüßen! Ganz im Stil des bereits enthüllten Archaeopter, besitzen diese Sprungtruppen ledrig aussehende Flügel und machen definitiv etwas her. Doch werden sie auch mit guten Regeln ausgestattet sein? Das werden wir im bald kommenden Psychic-Awakening-Buch nachlesen können!

Dieses enthält die Chaos Daemons, Imperial Knights, Chaos Knights und das Adeptus Mechanicus. Wie bereits in der Vergangenheit befinden sich auch in diesem Buch viele geschichtlich relevante Informationen und natürlich Regelupdates für die o.g. Fraktionen.

Um zum krönenden Abschluss des Warhammer 40.000 Parts zu kommen, schauen wir uns die kommende Unterstützung der Grünhäute an.

Das riecht gewaltig nach dem legendären…Makari! Dieser kleine Kerl war stets an der Seite von Ghazghkull Mag Thraka, bis dieser sich versehentlich auf ihn draufsetzte und danach an seine Squigs verfütterte. Sein Sidekick wird natürlich auch dabei sein!

Auch in den Mortal Realms geht’s richtig zur Sache! Die Lumineth Realm-lords wurden enthüllt und mit ihnen ein paar Modelle, die sich definitiv Elfen schimpfen dürfen!

Schauen wir uns zuerst die Linientruppen des Volkes an, die „Vanari Auralan Wardens“. Diese Spitzohren sind mit Eye-Catchern wie Runen, Juwelen und kleinen Talismanen ausgestattet und führen Schild und Speer in die Schlacht. Durch den außergewöhnlich hohen Detailgrad auf diesen gewöhnlichen Truppen, kriegt man Lust mehr als nur das Nötigste aufs Spielfeld zu führen.

Elfen sind begnadete Reiter und das spiegelt sich auch in den neuen Kavalleriemodellen, die „Vanari Dawnriders“, wieder! Auch hier ist der Detailgrad unglaublich hoch und jeder dieser Krieger sieht wie ein einzigartiger Held des eigenen Volkes aus. Seht sie euch einfach an!

Das dritte Modell hat es wirklich in sich! Oder auch nicht? The Light of Eltharion ist eine wundervoll verzierte schwebende Rüstung, welche ihr als Held aufs Schlachtfeld führen könnt. Ich hoffe nur wirklich, dass dieses Modell nicht so zerbrechlich ist, wie es aussieht!

Und zu guter Letzt kommen wir zum Juwel dieses Volkes: Teclis, dem wahrscheinlich bekanntesten Charakter des Warhammer Universums. Er kehrt zurück mit einem Modell wahrlich eines Gottes würdig und er kommt nicht allein! Neben ihm befindet sich Celennar, Spirit of Hysh. Ein Wesen, über das wir sehr bald mehr erfahren.

Aber nicht nur Elfen bekommen ein neues Buch zum Spielen: Die Seraphon sind an der Reihe und sie bringen etwas gewaltiges mit sich mit! Schaut selbst:

Egal was das ist, es wird Story und Regeln haben und diese findet ihr im neuen Seraphon Battletome. Das alleine wäre jedoch nicht genug! Ihr findet auch ein große Menge an Hintergrundinfos zu den Echsenwesen und eine noch größere Bandbreite an Regeln, um diese zu befehligen.

Ein paar schöne Geschenke erwarten die Mortal Realms. Die Lumineth Realm-Lords besitzen unglaublich schöne Modelle, welche schon ab den Linientruppen einen unglaublich hohen Detailgrad aufweisen. Außerdem bekommt die beliebte Echsenarmee eine Überarbeitung und neues großes Spielzeug. Ein Traum!

Eine neue Warband ist erschienen – Die Wurmspat – bereit, um Nurgle’s Liebe über ihre Feinde zu bringen.

Dieses faulende Team besteht aus zwei Putrid Blightkings und dem Zauberer Fecula Flyblown und greift das Thema der Maggotkin of Nurgle auf, d.h. sie besitzen fürchterliches Durchhaltevermögen, sind unerbittlich und wahre Meister in Zermürbungskämpfen.

Blackstone Fortress bekommt Verstärkung von einer gewaltigen Packung Nostalgie – Die Zoats. Einst Verbündete der Tyranids, sind sie verschollen gegangen und finden nun wieder Einzug ins Warhammer 40.000 Universum!

Doch was werden die nächsten Enthüllungen sein? Werfen wir einen Blick auf:

Forge World will seine Indices überarbeiten! Eine willkommene Überraschung, denn manchmal deckten sich die Regeln aus Forge World nicht mit den aktuellen Codizen und es kam zu Komplikationen. Modelle waren unnötig stark bzw. man hatte das Gefühl, dass diese nicht getestet wurden. „Malefic Lord“, jemand?

Wir hoffen sehr, dass diese Bücher die langersehnten allgemeinen Anpassungen beherbergen, damit die Balance des Spiels nicht komplett aus den Fugen gerät!

Auch in der Horus Heresy erwartet uns etwas Neues. Nicht nur die Dark Angels oder die Night Lords bekommen etwas Liebe, auch die White Scars waren gute Jungs und erhalten einen neues Charaktermodell: Qin Xa. Das Modell kommt mit zwei Kopfoptionen, entweder mit Helm oder ohne.

Zu guter Letzt kommen wir zu dem, auf was sich viele von uns freuen:

Ein neuer Teaser zur animierten Serie Angels of Death ist erschienen und es sieht vielversprechend aus! Wir freuen uns darauf, dass endlich etwas visuelles produziert wird; nicht nur um uns Hobbyisten zu befriedigen, sondern auch neue Leute ins Hobby zu holen.

Und das war es bisher mit den Enthüllungen vom Las Vegas Open 2020. Zusammenfassend sind die kommenden Releases keine Enttäuschung, ganz im Gegenteil: Es kommen wunderschöne Modelle auf uns zu und Games Workshop überarbeitet einen Codex/Battletome nach dem anderen. Jede neue Miniatur ist eine Bereicherung und lässt die Games frisch bleiben, insbesondere die Skirmish-Spiele werden dadurch immer attraktiver. Wir sind gespannt, was uns noch erwartet in den kommenden Wochen.

Quelle: Warhammer Community

Bildquelle: Games Workshop Videoquellen: Warhammer TV