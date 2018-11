Landwirtschafts-Simulator 19 – Garage-Trailer stellt umfangreichen Fuhrpark vor

Wenn am 20. November 2018 der neue Landwirtschafts-Simulator 19 seinen Release für PlayStation 4, Xbox One, PC und Mac feiert, dürfen sich Spieler auf den bisher umfangreichsten Fuhrpark der Seriengeschichte freuen: Über 300 detailgetreu wiedergegebene Landmaschinen, Traktoren, Anhänger und mehr warten darauf, auf den virtuellen Farmen von weltweit Millionen treuer Landwirtschafts-Simulator-Fans zum Einsatz zu kommen.



Lange, vertrauensvolle Partnerschaften mit den größten Herstellern der Agrarmaschinen-Branche haben bis heute beträchtlich zum Erfolg der Landwirtschafts-Simulator-Reihe beigetragen. Nur durch diese Kooperationsbereitschaft konnte die Reihe ihren Fans immer wieder von neuem, eine beeindruckende und stetig wachsende Auswahl an Fahrzeugen und Equipment zur Verfügung stellen. Der Landwirtschafts-Simulator 19, mit dem die Simulations-Serie ihr 10jähriges Bestehen krönt, stockt diesen illustren Kreis mit brandneuen Markenkooperationen auf über 100 Markenpartner auf, die sich alle über die originalgetreue Umsetzung ihrer Produkte freuen. Jeder der Hersteller arbeitet eng mit dem Entwicklerteam von GIANTS Software zusammen, um mit viel Liebe zum Detail die authentische Nachbildung nicht nur des äußeren, sondern auch des inneren Erscheinungsbilds ihrer Fahrzeuge und Gerätschaften zu gewährleisten.

Der für Fans wohl aufregendste Neuzugang in diesem Jahr ist sicherlich John Deere, einer der weltweit bekanntesten Hersteller der Branche, der sich mit einer ganzen Reihe an äußerst beliebten Traktoren und Maschinen einen Namen gemacht hat. Im Landwirtschafts-Simulator 19 wird John Deere mit den Fahrzeugen der Reihen 6M, 6R, 7R, 8R und 8RT sowie den Mähdreschern T560i und S790 inklusive passendem Zubehör für eine ganze Reihe an landwirtschaftlichen Tätigkeiten vertreten sein. Das Unternehmen steht in einer Reihe mit anderen legendären Marken wie Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr und vielen weiteren.

Ebenfalls Platz in der Garage des Spielers haben neue Fahrzeuge und Gerätschaften gefunden, welche die neuen Spielinhalte des Landwirtschafts-Simulator 19 unterstützen, wie z.B. der Case IH Module Express 635 Baumwollernter, Baumwolltransportanhänger verschiedener Größen, Pferdeanhänger und vieles mehr. Neben diesen gibt es auch verbessertes Equipment wie Striegel und Pflanzenschutzspritzen, die mit dem neuen Unkrautsystem des Spiels interagieren werden. Das Mieten von Fahrzeugen und Zubehör sowie die Möglichkeit, diese unterschiedlich auszustatten, sind ebenfalls wieder im Spiel enthalten.

Eine weitere Neuerung, die einen lang gehegten Wunsch der Community Realität werden lässt, ist der überarbeitete Multiplayer-Modus des Spiels. Hier dürfen bis zu 16 Spieler (bis zu 6 Spieler auf den Konsolen) ihre Höfe ab sofort nicht mehr nur kooperativ, sondern erstmals auch kompetitiv bewirtschaften. Für Abwechslung sorgen zusätzlich zwei völlig neue, von Europa und den USA inspirierte Spielumgebungen. Die runderneuerte Grafikengine wird zudem optisch für Entzücken sorgen.

Der Landwirtschafts-Simulator 19 wird ab 20. November für PlayStation 4, Xbox One, PC und Mac erhältlich sein.