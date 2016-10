Landwirtschafts-Simulator 17 – Geh an die frische Luft!

Nur noch wenige Tage, dann dürfen Farm-Fans mit dem Landwirtschafts-Simulator 17 für PC, PlayStation 4 und Xbox One wieder nach Herzenslust pflügen, säen und ernten. Mit dem aktuellen Launch Trailer wird Interessierten und allen die es noch werden wollen ein kleiner Einblick in die Aktivitäten, die sie im neuesten Teil erleben werden, gewährt.

Eine riesige, offene Welt randvoll mit neuen Inhalten, hunderte Hektar kultivierbares Land inklusive einer brandneuen nordamerikanischen Karte und über 250 authentische Fahrzeuge und Maschinen von 75 bekannten Marken wie Challenger, Fendt, Massey Ferguson und Valtra warten im Landwirtschafts-Simulator 17 darauf, von den virtuellen Farmern entdeckt zu werden.

Zu den zahlreichen bereits in den Vorgängern enthaltenen Nutzpflanzen gesellen sich in diesem Teil Sonnenblumen, Sojabohnen, Ölrettich und Pappeln neu hinzu. Wer neben der Feldarbeit auch gerne im Stall und auf der Wiese unterwegs ist, darf sich um seine Nutztiere – Kühe, Schafe, Hühner und neu auch Schweine – kümmern. Riesige Waldflächen bieten zudem zahlreiche Möglichkeiten für die Forstwirtschaft. Die so gewonnenen landwirtschaftlichen Produkte können beim Landwirtschafts-Simulator 17 entweder mit Traktoren oder Lastwagen und Anhängern oder den beiden neuen Zuglinien des Spiels zu ihren jeweiligen Bestimmungsorten transportiert werden. Alle, die beim Wirtschaften gerne Gesellschaft haben, können ihren Hof mit bis zu 15 weiteren Spielern managen und erweitern, von der Community erstellte Mods sorgen zudem auf allen Plattformen für nahezu nie enden wollenden Landwirtschafts-Spaß.

Der Landwirtschafts-Simulator 17 erobert am 25.10.2016 zeitgleich PC, PlayStation 4 und Xbox One.