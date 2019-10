Krypton Staffel 2 TV-Premiere auf SYFY

Krypton Staffel 2 feiert schon am Donnerstag, den 3. Oktober TV-Premiere auf SYFY. Die Serie handelt von der Zeit vor Superman auf seinem Heimatplaneten. Hauptfigur ist Kal-Els (Superman) Großvater Seg-El, der alles dafür tut, um seinen Heimatplaneten zu beschützen.

Krypton Staffel 2 Story

Obwohl es zum Ende von Staffel 1 Seg-El (Cameron Cuffe) und Adam Strange (Shaun Sipos) gelang, den Weltensammler Brainiac (Blake Ritson) in die Phantomzone zu verbannen und damit Krypton vorläufig zu retten, steht die Zukunft des Planeten unter keinem guten Stern. General Dru-Zod (Colin Salmon) hat die Kontrolle Kandors an sich gerissen. Nun will er in der neuen Staffel ein Imperium nach seinen Vorstellungen gestalten. Doch nicht nur der größenwahnsinnige General stellt eine neue Bedrohung für Krypton und seine Bewohner dar. Mit dem genetisch aufgewerteten Monster Doomsday (Staz Nair), Jax-Ur (Hannah Waddingham), der Anführerin einer terroristischen Vereinigung und dem erbarmungslosen Kopfgeldjäger Lobo (Emmett J. Scanlan), bekommt es Supermans Großvater mit einer Reihe von schier unbesiegbaren Widersachern zu tun.

> Start der ersten Staffel des Superman Prequels.

Ab dem 3. Oktober wird die zweite Staffel von Krypton jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf SYFY ausgestrahlt. Die Episodenliste umfasst 10 Folgen mit einer durchschnittlichen Lauflänge von 45 Minuten.

Der englische Trailer zu Krypton Staffel 2.



Quelle: NBCUniversal PM