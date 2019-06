Steam-Event mit kostenloser Demo zu Children of Morta startet am 19. Juni

11 bit studios, das für Hits und Kritikerlieblinge wie Frostpunk, This War of Mine oder Moonlighter bekannte Studio, hat heute ein besonderes Event zum kommenden Titel Children of Morta angekündigt. Ab sofort ist auf Steam eine kostenlose Demo zum Spiel verfügbar. Das mit Spannung erwartete Roguelike-Action-RPG von Entwicklerstudio Dead Mage und Publisher 11 bit studios ist somit 72 Stunden lang für alle Steam-User anspielbar.



„Hiermit können wir der Community einen Vorgeschmack darauf geben, was Children of Morta ausmacht. Ihr müsst euch das Spiel also nicht kaufen, ohne zu wissen, ob es euch gefällt. Ihr könnt einfach reinspielen und euch dann entscheiden, ob ihr das Spiel eventuell vorbestellen möchtet. Children of Morta sieht schon jetzt fantastisch aus, obwohl es sich noch in der Entwicklung befindet. Das Team von Dead Mage arbeitet mit Hochdruck an Children of Morta, welches zum Launch noch besser sein wird”, so Marek Ziemak, Executive Producer bei 11 bit studios.

Mit einer außergewöhnlichen Familie von Helden begeben sich Spieler auf ein fantastisches Abenteuer. Eine geheimnisvolle Macht hat Verderben über das Land gebracht und es liegt an den Wächtern des Berges Morta, das uralte Böse zu vertreiben.

In der Demo erhalten Spieler Zugang zum ersten Kapitel der Geschichte, in dem zwei Familienmitglieder spielbar sind – der Familienvater John und seine älteste Tochter Linda. Am Ende wartet der erste Boss-Kampf des Spiels.

Children of Morta erscheint digital für Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC für 21,99 EUR. Die physischen Versionen von Merge Games sind zusammen mit dem digitalen Release für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC erhältlich (in Europa und Australien).