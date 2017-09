Kommende Filme – Ende September 2017

Das Jahr 2017 bot uns bisher einige interessante Comic-Verfilmungen sowie paar Action- und Horror-Streifen. Nachdem der Kino-Sommer eher weniger spektakulär war, dachte ich mir, dass es an der Zeit wäre sich das restliche Kino-Jahr anzuschauen und mögliche Film-Perlen im Kalender zu markieren. Denn wir haben noch etwa drei Monate bis 2018, die ein paar interessante Streifen bereithalten. Beginnen wir mit dem restlichen September.

Der Start macht diese Woche am 21. September Kingsman: The Golden Circle. Die Fortsetzung der Agentenkomödie aus dem Jahr 2014 will wieder mit seinem Humor und viel Action punkten. Den ersten Teil fanden wir klasse, was es The Golden Circle schwer machen wird, seinen Vorgänger zu überbieten.

Kingsman: The Golden Circle erscheint am 21. September in den deutschen Kinos und ist ab 16 freigegeben sowie in einigen Kinos in 3D verfügbar. Wir finden: wer den ersten Teil mochte, sollte auch Teil 2 versuchen, wenn auch nicht zwingend in 3D, denn der Trailer sieht viel versprechend aus.

Von Comedy zu Horror: Am 28. September startet die Neuverfilmung von Es. Stephen Kings Horror-Clown kommt nach seinem Debüt 1986 erneut auf die Leinwand. In den USA ist er schon angelaufen und hat viele Kritiker überzeugen können. Laut Regisseur Muschietti ist auch schon die Produktion einer Fortsetzung geplant, die 2019 ins Kino kommen soll.

Es erscheint am 28. September in den deutschen Kinos und ist ab 16 freigegeben. Ein neu verfilmter Horror-Streifen, den man nicht verpassen sollte.

Schließlich noch ein Film, der möglicherweise gut, bzw. sehr unterhaltsam sein könnte: The Lego Ninjago Movie. Nach The Lego Movie und The Lego Batman Movie kommt nun das nächste Universum der Klötzchenwelt in die Kinos: die Ninjagos. Generell ist The Lego Ninjago Movie wieder ein Augenschmaus für Lego-Fans. Es stellt sich nur die Frage, ob er auch mit seinem Humor überzeugen und für gute Unterhaltung sorgen kann.

The Lego Ninjago Movie erscheint am 21. September in den deutschen Kinos und ist ab 6 Jahren freigegeben sowie in ausgewählten Kinos in 3D verfügbar. Wir denken: vielleicht ein ganz unterhaltsamer Animationsfilm im Lego-Klötzchen-Look, auch für Erwachsene.

Das war es erstmal mit dem Ausblick für den restlichen September. Haben wir einen Film vergessen? Dann schreibt es uns im Kommentarabschnitt.

