Knights of Light auf Kickstarter

Für das vom Hersteller Rumbling Games Studios als Triple A Independent RPG bezeichnete Knights of Light ist die Kickstarter Kampagne gestartet. Interessenten können bereits ab 20 Euro das Spiel in digitaler Version sichern.

Knights of Light wird in Ägypten spielen, im späteren verlauf dann auch im mittleren Westen. Das die bis jetzt ein nur selten genutztes Szenario in Videospielen ist, gilt es wohl für die Entwickler als besonders interessant. Ein klein wenig könnte aber auch die Tatsache dazu bei getragen haben das die Rumbling Games Studios ihren Hauptsitz in Kairo haben. Das Team soll laut eigenen Aussagen durch sehr talentierte Leute bestehen, die in der Lage sind einen Triple A Indi Titel zu produzieren. Große Vorbilder für das Studio sind dabei CD Project RED und Ninja Theory.

Riesige historisch korrekte Spielwelt

Bei Knights of Light wird es sich um ein narratives Open World Rollenspiel handeln. Die Welt soll eine Größe von insgesamt 400 Quadartkilometern einnehmen und dabei auf einen historischen Hintergrund aufbauen. Das Hauptspiel soll dabei etwa 60 Stunden Spielzeit bieten, weitere Story DLCs sind bereits geplant.

Für eine imposante Grafik soll die Unreal Engine sorgen, aktuell will mich sich dabei auf die PC Version des Spiels konzentrieren. Wenn die Kickstarter Kampagne gut verläuft, sollen Xbox und Playstation Version als Stretch Goal folgen. Aktuell ist Kinghts of Light allerdings nur mit arabischer Sprachausgabe geplant, es soll aber die Möglichkeit geben Untertitel unter anderem in Englisch und Deutsch einblenden zu lassen.

Besonders interessant könnte sein, das für einen historisch korrekten Ablauf in Knights of Light, ein Professoren Team von der Universität in Toronto beauftragt wurde. Hauptaugenmerk soll hier auch auf die Bauweise der assyrischen und sumerischen Kultur liegen.

Das Spiel soll bereits in einen weit fortgeschrittenen Zustand sein, ein Early Access ist für das erste Quartal 2019 geplant, der Release soll, dann im Laufe des Jahres folgen. Aktuell kann man sich den Titel für 20 Euro über Kickstarter sichern.

