Kirby und das extra magische Garn – Neuer Übersichtstrailer

Der japanische Nintendo Youtube-Kanal hat einen Übersichtstrailer zu Kirby und das extra magische Garn veröffentlicht. Das Spiel erscheint voraussichtlich am 8. März diesen Jahres für den Nintendo 3DS.

In dem Trailer sind einige Spielszenen zu sehen, in denen der kleine pinke Held in der altbekannten Garn-Welt gegen Bösewichte kämpft, Rätsel löst und vieles mehr. Dabei nimmt Kirby wie gewohnt vielerlei Formen an.

Während der neue Titel zwar stark auf der Wii-Version basiert, wird es einige neue Features geben. Beispielsweise zusätzliche Fähigkeiten und neue Minispiele. Mithilfe von amiibos werden einige der Fähigkeiten freigeschalten. Einige davon seht ihr hier im japanischen Video zum Spiel: