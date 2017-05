Kingston stellt die KC1000 NVMe PCIe SSD vor

Kingston stellt die KC1000 NVMe PCIe SSD für den anspruchsvollen Datenbedarf von SSD-Enthusiasten vor

Bis zu 290.000 IOPS

Kapazitäten bis zu 960 GB

Ultimatives Speicherupgrade für HD-Videos, PC-Enthusiasten, Gaming und vieles mehr

Kingston Digital, eine Tochtergesellschaft von Kingston Technology Company, dem weltweit größten unabhängigen Speicherhersteller, hat heute die KC1000 NVMe™ PCIe SSD vorgestellt, die ab Mitte Juni verfügbar sein wird. Die M.2 NVMe PCIe SSD ist mehr als doppelt so schnell im Vergleich zu SATA-basierten SSDs und über 40-mal schneller als 7200RPM Hard Disk Drives. Die KC1000 ist für Power User optimiert und kombiniert starke Leistung mit niedriger Latenz für ressourcenintensive Anwendungen wie hochauflösenden Videoschnitt, Datenvisualisierung, Gaming oder andere datenintensive Arbeitsprozesse, bei denen traditionelle Speicherlösungen nicht dem geforderten Datenbedarf gerecht werden können.

„Power User haben hohe Anforderungen an die Leistung ihrer Systeme. Doch neue, datenintensive Anwendungen bringen selbst marktführende, professionelle Workstations und leistungsstarke Gaming-PCs an ihre Grenzen“, erklärt Christian Marhoefer, Regional Director DACH bei Kingston. „Die KC1000 ist die optimale Lösung für Medien- und Designexperten, Gaming-Enthusiasten und all diejenigen, die Leistung mit sehr niedriger Latenz benötigen, um Datenstaus zu vermeiden. Dieses native NVMe Gerät bietet eine der leistungsstärksten Speicherlösungen für hochauflösende Content-Wiedergabe, Anwendungen für virtuelle Realität, schnelles Gameplay sowie einen klaren Technologievorteil für Kreativschaffende.“

Ab Mitte Juni ist die KC1000 mit bis zu 290.000 IOPS in den Kapazitäten 240GB, 480GB und 960GB verfügbar. Die leistungsstarke SSD unterstützt das Interface von PCIe Gen 3.0 x4 und das neueste NVMe Protokoll. Darüber hinaus bietet die KC1000 schnellere Boot- und Ladegeschwindigkeit und verbessert die sequenzielle Lese- und Schreibleistung sowie die Lebensdauer und Energieeffizienz. Sie ist für Nutzer optimiert, die von schneller und effizienter Leistungsverbesserung profitieren wollen für:

hochauflösende Videobearbeitung

Anwendungen im Bereich Virtual und Augmented Reality

CAD-Softwareanwendungen

Streaming-Medien

Graphisch anspruchsvolle Videospiele

Datenvisualisierung

Echtzeitanalysen

Kingston gewährt auf die KC1000 fünf Jahre Garantie sowie kostenlosen, technischen Support

Kingston KC1000 NVMe PCIe SSD Eigenschaften und Spezifikationen:

Formfaktor: M.2 2280

M.2 2280 Schnittstelle: NVMe PCIe Gen 3.0 x4 Lanes

NVMe PCIe Gen 3.0 x4 Lanes Speicherkapazitäten 1 : 240GB, 480GB, 960GB

240GB, 480GB, 960GB Controller: Phison PS5007-E7

Phison PS5007-E7 NAND: MLC

MLC Sequenzielles Lesen/Schreiben2:

240GB: bis zu 2700/900MB/s, 480GB, 960GB: bis zu 2700/1600MB/s

Maximales 4KB Lesen/Schreiben 2 :

240GB: bis zu 225.000/190.000 IOPS

480GB, 960GB: bis zu 290.00/190.000 IOPS

240GB, 480GB: bis zu 190.000/160.000 IOPS

960GB: bis zu 190.000/165.000 IOPS

150.000 Geschriebene Bytes insgesamt (TBW)3:

240GB: 300TB und .70 DWPD, 480GB: 550TB und .64 DWPD, 960GB: 1PB und .58 DWPD5

Stromverbrauch: .11W Idle / .99W Avg / 4.95W (maximal) Lesen / 7.40W (maximal) Schreiben

.11W Idle / .99W Avg / 4.95W (maximal) Lesen / 7.40W (maximal) Schreiben Lagertemperatur: -40°C bis 80°C

-40°C bis 80°C Betriebstemperatur: 0°C bis 70°C

0°C bis 70°C Abmessungen:

80mm x 22mm x 3.5mm (M.2)

180.98mm x 120.96mm x 21.59mm (mit HHHL AIC – Standard-Halterung) 181.29mm x 80.14mm x 23.40mm (mit HHHL AIC – Low-Profile-Halterung)

Gewicht:

10g (M.2)

76g (mit HHHL AIC – Standard-Halterung)

69g (mit HHHL AIC – Low-Profile-Halterung)

10g (M.2) 76g (mit HHHL AIC – Standard-Halterung) 69g (mit HHHL AIC – Low-Profile-Halterung) Schwingungsfestigkeit im Betrieb: 2,17G Spitze (7-800Hz)

2,17G Spitze (7-800Hz) Schwingungsfestigkeit im Ruhezustand: 20G Spitze (20-1000Hz)

20G Spitze (20-1000Hz) Lebensdauer: 2 Mio. Stunden MTBF

2 Mio. Stunden MTBF Garantie/Support4: 5 Jahre Garantie und kostenloser technischer Support