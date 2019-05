Kingdome Come: Deliverance – Feierliche Proklamation der Royal Collector’s Edition

Zur Feier des millionenfach verkauften Mittelalter-Rollenspiels, Kingdom Come: Deliverance, geben Warhorse Studios und Deep Silver heute Details zur Royal Collector’s Edition für PlayStation 4, Xbox One-Gerätefamilie inclusive Xbox One X und Windows PC bekannt. Fans und Neueinsteiger erhalten mit der Royal Collector’s Edition das ultimative Spielerlebnis, das von Kritikern weltweit gefeiert wurde und 2018 zu den meistausgezeichneten Spielen gehörte. Die Royal Collector’s Edition erscheint, ebenso wie die Royal Edition für Kingdom Come: Deliverance, am 25. Juni 2019 und beinhaltet neben dem Hauptspiel in der erweiterten Fassung auch alle bisher veröffentlichten, inhaltlichen Erweiterungen und darüber hinaus exklusive Zusatzinhalte.

Inhaltliche Übersicht zur Royal Collector’s Edition:

– Kingdom Come: Deliverance Royal Edition*

– Doppelseitiges Poster mit “A Woman’s Lot”-Artwork und Weltkarte

– 15 cm hohe Polyresin-Statue “Theresa” handbemalt in Silber mit Antik-Effekt

– Ausgewählte Musikstücke des offiziellen Kingdom Come: Deliverance-Soundtrack als Audio-CD

– Deliverance – Making of Kingdom Come und Fechtbuch: The Real Swordfighting behind Kingdom Come als Blu-Ray

– Dekorativer Metal-Pin mit dem Kingdom Come: Deliverance-Logo

*Inhaltliche Übersicht zur Kingdom Come: Deliverance Royal Edition:

– Treasures of the Past

Die „Treasures of the Past“-Erweiterung schaltet im Spiel einzigartige Schatzkarten und zusätzliche Rüstungsteile für Henry frei.

– From The Ashes

Als neu-erkorener Landvogt obliegen Heinrich die Entscheidungen welche Gebäude platziert werden sollen, wie er neue Bewohner für das Dorf gewinnt und wie er mit schwelenden Konflikten zwischen den neuen Einwohnern umgeht. Allesamt ganz sicher keine leichten Aufgaben, aber selbst ein Landvogt kann nach einem anstrengenden Tag seinen Spaß haben und Zerstreuung genießen. Ob entspannender Ausritt auf einem der neuen Pferde, spannende Würfelspiele oder ein kurzer Besuch in der Taverne – wohlbemerkt jene, deren Erbau Heinrich höchstpersönlich in Auftrag gegeben hat. All dies ist nur ein Teil jener Annehmlichkeiten, die mit der Erweiterung „From the Ashes“ in das Spiel integriert werden.

– The Amorous Adventures of bold Sir Hans Capon

„Amorous Adventures” fordert die Spieler dazu auf, ihrem guten Freund Hans Capon zu helfen. Hans hat sich bis über beide Ohren verliebt und bedarf nun der Hilfe seines Freundes, um das Herz der wunderschönen Karolina zu erobern. Dabei stellen sich manche Dinge jedoch durchaus als komplizierter heraus, als beide zuvor gedacht hatten. Ein verlorenes Familien-Juwel, ein „magischer“ Liebestrank und eine romantisch-komische Geschichte versprechen zahlreiche Stunden voller Spielspaß und amüsanter Momente in Kingdom Cone: Deliverance.

– Band of Bastards

Die „Bands of Bastards“-Erweiterung ermöglicht Spielern sich einer Gruppe von Söldnern anzuschließen, die sich dem Schutz Reisender auf den Wegen des mittelalterlichen Böhmens verschrieben haben. In einem Netz alter Intrigen und stets neu aufkeimender Feindseligkeiten zwischen Herrn Radzig Kobyla und einer weiteren Familie von Edelleuten wird diese Bande zum Schutze des Reichs von Radzig angeheuert. Die Spieler schließen sich dieser Gruppe unangenehmer Gesellen unter dem Anführer Herrn Kuno von Reichwaldau nicht nur an, um dieser zu helfen, sondern um diese auch weiterhin an ihren Auftrag zu binden.

– A Woman’s Lot

In „A Woman’s Lot“ schlüpfen die Spieler im Rahmen eines individuellen Quest-Strangs in die Rolle von Theresa in Begleitung ihres loyalen Hundes Tinker. Sie erfahren das einfach Leben in Skalitz und werden im weiteren Verlauf dieser spannenden Geschichte Zeugen des schicksalshaften Raubzugs Sigismunds aus einer vollkommen neuen Perspektive. „A Woman’s Lot“ stellt das fehlende Puzzleteil in der Geschichte um Skalitz dar, mit dem die Spieler herausfinden, was geschah, bevor Henry bewusstlos aufgefunden wurde.

Über Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance ist ein story-basiertes Open-World-Rollenspiel, mit dem Spieler ein episches Abenteuer in Böhmen um 1403 a. D. als Teil des Heiligen Römischen Reich erleben. Die Rache für die Ermordung der eigenen Eltern führt den Spieler in der Rolle des Schmiedesohn Heinrich in den Kampf gegen einfallende Truppen, stellt ihn vor spannende Quests und schwerwiegende Entscheidungen. Majestätische Burgen und Schlösser, weitreichende Wälder, aufblühende Städte und noch vieles mehr bestimmen in Kingdom Come: Deliverance das Bild einer mittelalterlichen Welt, die so detailliert noch nie zuvor in einen Videospiel abgebildet wurde.

