Kingdom Come: Deliverance – DLC Roadmap vorgestellt

Die Warhorse Studios haben heute eine Roadmap zu den kommenden DLCs und Updates ihres Rollenspiels Kingdom Come: Deliverance vorgestellt. So können sich die Spieler über einige neue Inhalte in der kommenden Zeit freuen.

Den Anfang macht die Veröffentlichung von “From the Ashes” welches im Sommer erscheinen wird. Insgesamt wurden vier große Story Erweiterungen vorgestellt, inklusive Hardcore-Modus und einem Turnier-Modus. Der erste Kingdom Come: Deliverance DLC soll außerdem auf der diesjährigen E3 präsentiert werden.

Ein Kommentar der Entwickler:

„Die Kingdom Come: Deliverance Reise ist noch nicht vorbei. In einer aktuellen Roadmap enthüllen die Warhorse Studios heute, was im nächsten Jahr alles kommen wird. Kingdom Come: Deliverance fordert dich noch einmal heraus! Baue neu, was zerstört wurde, rüste dich mit Pfeilen aus und hilf einem Partner in „heiklen“ Angelegenheiten, steh auf dem Schlachtfeld und sieh die Dinge aus einer ganz neuen Perspektive mit Hilfe eines neuen besten Freundes. Die wundervolle Welt Kingdom Come: Deliverance erwartet dich erneut, junger Ritter!“

Story Erweiterungen

Story DLC’s:From the Ashes

The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon

Band of Bastards

A Woman’s Lot (Free for early crowdfunding supporters)

Kingdom Come: Deliverance DLCs

Hardcore Mode (Free)

The Making of Kingdom Come (Free for early crowdfunding supporters)

Tournament! (Free)

Combat Academy (Free for early crowdfunding supporters)

Kingdom Come: Deliverance wurde am 13. Februar 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht.

Quelle: kingdomcomerpg.com