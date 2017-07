Killing Floor 2 – Xbox Release im August

Der Koop-Shooter Killing Floor 2 wird nächsten Monat für Xbox One veröffentlicht. Gleichwohl gibt es für die Käufer auch gleich eine ganze Menge Boni, wie der Publisher Deep Silver nun bekannt gab.

Nachdem sich die Spieler in Killing Floor 2 bereits an PC und Playstation 4 durch die Horden von Zombies kämpfen durften, sind nun endlich auch alle Xbox-Zocker an der Reihe. Ab dem 29. August steht das Spiel dann zum Download bereit und der Metzelspaß kann losgehen.

Für den Release auf Xbox One hält man dann auch direkt einige Boni parat. So enthält das Spiel alle bisherigen DLCs, sowie zeitexklusive Perks und Skins. Extra für Xbox One X wird Killing Floor 2 eine native Auflösung von 4K, verbesserte Details und realistischere Schattendarstellungen bekommen.

Killing Floor 2 wird als digitale Download- und als physische Discversion in den Handel kommen. Alle weiteren Infos zum Spiel findet ihr auf der Webseite zu Killing Floor 2.