Kill la Kill: IF – Charaktertrailer zeigen Ryuko und Satsuki

In zwei Charaktertrailern präsentiert Arc System Works Ryuko Matoi sowie Satsuki Kiryuin. Das dazugehörige Spiel, Kill la Kill: IF, erscheint am 26. Juli 2019 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.

Die Videos, die die ersten in einer Reihe von Charakter-Vorstellungen sind, zeigen die Protagonisten des Spiels. Während der Anime Ryuko und ihren Abenteuern folgt, rückt im Story-Modus von Kill la Kill: IF Satsuki in den Vordergrund. Wer die Geschichte lieber aus der Sicht von Ryuko erleben möchte, kann dies voraussichtlich nach Durchspielen der Story ebenfalls tun. Genauere Infos folgen bald.

Im Folgenden seht ihr die beiden Charaktertrailer. Ein Video zum Spielsystem findet ihr hier.

Satsuki

Ryuko