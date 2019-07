KFA2 stellt GeForce RTX 2080 Super EX (1-Click OC) vor

Vollausbau mit 3.072 Shader-Einheiten: KFA2 stellt mit der GeForce RTX 2080 Super EX (1-Click OC) ein neues High-End-Modell vor

Effiziente und leise Custom-Lösung mit NVIDIA Turing-Architektur, 1.845 MHz Boost-Taktfrequenz, 384 Tenor- und 48 Ray Tracing Kerne, 1-Click OC „Xtreme Tuner“ Overclocking-Software, VR-Ready, mehr Shader- und Textureinheiten, UVP 719,00€ inkl. MwSt.

Nach der Geforce RTX 2060 und der Geforce RTX 2070 legt Nvidia auch die Geforce RTX 2080 als Super-Edition auf. Pünktlich zur offiziellen Ankündigung präsentiert auch KFA2 mit seiner neuen GeForce RTX 2080 Super EX (1-Click OC) sein erstes Custom-Modell der GeForce RTX 2080 Super, die für ambitionierte Gamer mit hohen Ansprüchen an Performance, Geräuschpegel wie auch Kühlleistung konzipiert wurde. Technische Basis ist der bekannte TU104-Chip, den Nvidia auch für die Geforce RTX 2080 und die Geforce RTX 2070 Super nutzt. Für den enormen Leistungsschub sorgt der neue Grafikprozessor auf Basis der Turing-Architektur, der durch seine 3.072 CUDA® Recheneinheiten, 384 Tensor- und 48 Raytracing-Kerne sowie gesteigerten Taktraten, seinen Vorgänger in den Schatten stellt.

Überragende Kühlleistung bei geringen Schallpegelwerten garantiert das von KFA2 eigens entwickelte Kühlkonzept. Hierbei setzt man auf insgesamt 5 Kupfer-Heatpipes, die die Abwärme hocheffizient an die Kühllamellen übertragen. Anschließend wird Abwärme durch zwei 100-mm-Lüfter abgeführt. Dank der Silent Extreme Technologie wird dafür gesorgt, dass die GeForce RTX 2080 Super EX (1-Click OC) stets leise zu Werke geht.

Durch das hocheffiziente Kühlkonzept ist die GeForce RTX 2080 Super EX (1-Click OC) in der Lage, mit einer deutlich höheren Boost-Taktfrequenz von 1.845 MHz zu arbeiten. Diese Steigerung der Taktfrequenz kann mittels der hauseigenen Xtreme Tuner Software mit „einem Klick“ freigeschaltet werden und entfesselt so weitere Performance-Reserven. Der Speichertakt beträgt 15.5 Gbps.

Selbstverständlich bietet die neue der GeForce RTX 2080 Super EX (1-Click OC) Grafikkarte ebenfalls die ausgezeichneten Merkmale der GeForce RTX-Serie, zu denen neben DirectX 12, NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Ansel, NVIDIA Highlights, NVIDIA Adaptive Shading und nicht zuletzt Echtzeit Raytracing sowie NVIDIA DLSS zählen. In Puncto Anschlussmöglichkeiten lässt die neue GeForce RTX 2080 Super EX (1-Click OC) dank der drei DisplayPort 1.4 Ports und einem HDMI 2.0b Port, keine Wünsche offen.

Die GeForce RTX 2080 Super EX (1-Click OC) ist ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 719,00€ inkl. MwSt..

Weitere Infos zur KFA2 GeForce RTX 2080 Super EX (1-Click OC): –> hier klicken