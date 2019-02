KFA2 präsentiert Modelle mit GeForce GTX 1660 Ti

Mehr Performance für die Mittelklasse: KFA2 präsentiert zwei neue Modelle mit GeForce GTX 1660 Ti

+++ KFA2 GeForce GTX 1660 Ti OC und KFA2 GeForce GTX 1660 Ti EX OC mit Custom-Kühler +++ einfaches 1-Click Overclocking mit Xtreme Tuner Software +++ neuste NVIDIA Turing-GPU-Architektur +++ moderner und schneller GDDR6 Grafikspeicher +++ UVP 299,- Euro bzw. 319,- Euro inkl. Mwst. +++

Pünktlich zum Launch der neuen NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti bringt der Grafikkarten-Experte KFA2 zwei neue Custom-Modelle auf den Markt, die mehr Performance für eine attraktive Mittelklasse bringen werden. Auf der KFA2 GeForce GTX 1660 Ti OC und der KFA2 GeForce GTX 1660 Ti EX OC kommen der brandneue und im 12-nm-Verfahren gefertigte Turing-Grafikchip TU116-400 zum Einsatz, der ein erstklassiges Verhältnis aus Leistung und Effizienz bietet. Zudem verfügen die beiden neue Midrange-Modelle über satte 1.536 Shadereinheiten. Die Grafikeinheit der KFA2 GeForce GTX 1660 Ti OC taktet mit 1.500 MHz (Boost-Takt: 1.785 MHz). Das EX OC-Modell erreicht sogar einen Boost-Takt von 1.815 MHz. Für eine beeindruckende Gaming-Performance sorgt der moderne und flotte GDDR6-Speicher, der mit 6.000 MHz taktet und mit einer enormen Speicherbandbreite von 288 GB/s daherkommt. Der sechs Gigabyte große Grafikspeicher garantiert hohe FPS in allen modernen AAA-Spielen. Beide Neulinge verfügen über alle Merkmale der GeForce Turing-Reihe, wie Simultaneous Multi-Projection, Fast Sync, DirectX 12 und NVIDIA GSYNC.

Green-Power

Die Karte benötigt zur ausreichenden Stromversorgung einen 8-Pin-PCIe-Stromstecker. Trotz beeindruckender Leistung liegt der Stromverbrauch bei lediglich 120 Watt.

Hohes und einfaches Overclocking – leise Kühlung

Für ein erfreuliches Overclocking-Erlebnis mit der KFA2 GeForce GTX 1660 Ti OC sowie der KFA2 GeForce GTX 1660 Ti EX OC sorgt das hauseigene Kühlkonzept. Dieses basiert auf zwei leistungsfähigen 90-mm-Axial-Lüftern, einem großen Aluminium-Kühlkörper sowie mehreren Kupfer-Heatpipes. Darüber hinaus sorgen die speziell gefertigten Rotorblätter für einen besonders leisen Betrieb. Selbstverständlich ist auch ein semi-passiver Betrieb möglich. Per hauseigener Xtreme Tuner Software kann man der KFA2 GeForce GTX 1660 Ti OC wie auch der KFA2 GeForce GTX 1660 Ti EX OC mit nur einem Klick zusätzliche Leistung entlocken.

Modernsten Anschlussmöglichkeiten

Die neue KFA2 GeForce GTX 1660 Ti besitzt sämtliche gängigen Anschlussmöglichkeiten: 1x DVI-D, 1x HDMI 2.0b sowie 1x DisplayPort 1.4 (HDR-kompatibel).

Preis und Verfügbarkeit

Die KFA2 GeForce GTX 1660 Ti OC ist ab sofort für einen UVP von 299,- Euro inkl. MwSt. im Handel erhältlich. Die KFA2 GeForce GTX 1660 Ti EX OC ist ab Mitte März für einen UVP von 319,- inkl. MwSt. verfügbar.