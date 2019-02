KFA2 GeForce RTX 2080 Ti Hall of Fame ist wieder erhältlich

Das KFA2 Grafikkarten-Flaggschiff GeForce RTX 2080 Ti Hall Of Fame ist in Deutschland wieder verfügbar

+++ ausgezeichnet mit 12 OC-Weltrekorden auf dem 10. GOC 2018 +++ maximale Leistung und Ausstattung +++ weißes Custom-PCB +++ enormes Overclocking auf Knopfdruck +++ exklusives HOF-Panel +++ 4K-Gaming ohne Kompromisse dank neuester NVIDIA Turing GPU-Architektur +++ umfangreiche Accessoires +++

Nachdem die ersten Exemplare der KFA2 GeForce RTX 2080 Ti Hall of Fame (HOF) bereits vor Weihnachten 2018 schnell vergriffen waren, sind nun die exklusiven HighEnd-Grafikkarten ab sofort wieder im Handel verfügbar. Mit der KFA2 GeForce RTX 2080 Ti Hall of Fame (HOF) präsentiert KFA2 sein neustes Grafikkarten-Flaggschiff mit einem auffälligen und äußerst attraktiven, weißen Custom-PCB – ideal für Hardware-Enthusiasten und Overclocker.

Das große Highlight der neuen GeForce RTX 2080 Ti Hall of Fame ist die enorme Ray-Tracing-Leistung. Durch Ray Tracing profitieren aktuelle AAA-Titel wie zum Beispiel Battlefield V oder Shadow of the Tomb Raider von Reflektionen, Licht- und Schatteneffekte, die in Echtzeit berechnet werden. Laut NVIDIA ist dies der größte technologische Sprung seit der Einführung der CUDA-Cores. Auf dem gerade in Vietnam zu Ende gegangenen 10. GOC 2018 (KFA2 OVERCLOCKING & ESPORTS CARNIVAL) wurden mit der neuen GeForce RTX 2080 Ti Hall of Fame gleich zwölf neue OC-Weltrekorde aufgestellt. Zwei Videos zum GOC 2018 finden Sie hier: youtu.be/yvEBXhEmqJI und hier www.youtube.com/watch?v=DoBWQlzY-PU

Der verbaute TU102-Graifkchip der KFA2 GeForce RTX 2080 Ti HOF taktet mit 1.350 MHz (Standard) bzw. 1.635 MHz (Boost). Darüber hinaus besitzt die Karte 4.352 Shadereinheiten, einen elf Gigabyte großen und flotten GDDR6 Grafikspeicher (1.750 MHz) sowie ein 352 Bit breites Speicherinterface. Daraus ergibt sich eine enorme Rohleistung von 10 GRays/s.

Alle neuen KFA2 RTX Karten verfügen über die Merkmale der GeForce RTX-Serie, wie DirectX 12, NVIDIA GSYNC, NVIDIA ANSEL, NVIDIA Highlights und natürlich Echtzeit Ray Tracing.

Overclocking-Power auf Knopfdruck

KFA2 hat der GeForce RTX 2080 Ti Hall Of Fame eine massive Aluminium-Backplate und eine anpassbare RGB-Beleuchtung spendiert. Für eine mehr als ausreichende Kühlung sowie geringe Lautstärke sorgt das hauseigene Kühlkonzept basierend auf einem üppigen Kupfer-Kühlblock, sechs Kupfer-Heatpipes und drei geräuscharmen, temperaturgesteuerten 90-mm-Polycarbonat-Lüftern. Um einen reibungslosen Abzug der Warmluft zu gewährleisten, wurde eine aerodynamische optimierte Abdeckung entwickelt. Für eine optimale Stromversorgung bei Overclocking-Experimenten sorgen die drei beleuchteten 8-Pin-PCIe-Stromstecker. Die Spannungswandlung übernehmen insgesamt 19 VRM-Phasen, 16 für die GPU, drei für den Grafikspeicher. Extrem-Übertakter, die regelmäßig sämtliche Spezifikationen brechen, werden sich über diese Ausstattung freuen. Ebenfalls für Overclocker sehr interessant: Mittels „OC“-Taste kann man zwischen zwei Bios-Profilen wechseln. Die wechselbare Abdeckung bietet dem Benutzer zwei Optionen. Er kann zwischen einem elegant-schlichte Weiß oder der „Goldene Kronen“-Signatur wählen.

Praktisches HOF-Panel und modernsten Anschlussmöglichkeiten

Auffällig und besonders nützlich für Overclocker ist das LCD-Display an der Seite, mit dem man jederzeit die BIOS-Version, die Speicherkapazität, die GPU- und Treiberversion, die Taktraten, Temperaturen, GPU-Spannung, Echtzeit-GPU und Lüftergeschwindigkeit ablesen kann.

Die großzügigen Anschlussmöglichkeiten sind vielfältig und zeitgemäß: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, USB Type-C und VirtualLink sind vorhanden.

Luxuriöse Accessoires

Zum Lieferumfang der KFA2 GeForce RTX 2080 Ti Hall of Fame gehören neben den drei, weißen 8-Pin-PCIe-Stromstecker und den Antistatik-Handschuhen stehen auch ein HOF USB 3.0- und ein LuminHold-Supportstick zur Verfügung. Der Support-Stick bietet der im Gehäuse installierten Karte einen zusätzlichen Halt und schützt den PCI-E-Steckplatz vor Verbiegungen. Die RGB-Beleuchtung synchronisiert sich automatisch mit der Grafikkarte, wobei die Farben bequem mit Hilfe der Extreme Tuner Plus Software individuell auf den Benutzer abgestimmt werden können.

Außergewöhnliche Qualität und aufwendige Prüfverfahren

Die KFA2 GeForce RTX 2080 Ti Hall of Fame wird nach einem äußerst präzisen und strengen und Qualitätsverfahren hergestellt, wobei das KFA2 R&D-Team sämtliche Karten vor der Auslieferung aufwendig und vollständig getestet hat. Das von KFA2 speziell entwickelte Brennkammersystem ist ein Prüfverfahren, bei dem sämtliche Komponenten unter extremen Bedingungen getestet und Fehler sofort erkannt werden. So kann die Zuverlässigkeit der Komponenten auch unter extremen Betriebsbedingungen und langen Lebenszyklen gewährleistet werden.

Preis und Verfügbarkeit

Die KFA2 GeForce RTX 2080 Ti Hall of Fame ist ab sofort wieder für UVP 1.899 € im Handel erhältlich.