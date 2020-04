Keyseller auf dem Prüfstand: Wie gut ist Instant Gaming?

Was ist Instant Gaming?:..

Instant-Gaming.com ist eine Internetseite, wo ihr günstig Spiele kaufen könnt. Und günstig heißt hier wirklich günstig. Doch ihr solltet nun keine Spiele zum Schleuderpreis erwarten, denn ist etwas zu günstig, dann ist vermutlich auch etwas faul. Keyshops sind beliebter denn je, denn man kann hier und da immer wieder ein paar Euro einsparen. Wir haben uns Instant Gaming mal ein wenig genauer angeschaut und möchten unseren Erfahrungsbericht mit euch teilen.

Wichtige Zusatzinformation: Instant Gaming ist Partner von game2gether.de und hatte keinen Einfluss auf das geschriebene und unserer Meinung zu dem Shop. Wir wollen hier klar die Transparenz bewahren und möchten mit offenen Karten spielen.

Sind Keyshops überhaupt legal?:..

Auf die Frage stößt man sehr oft, wenn man sich im World Wide Web über diverse Keyshops informieren möchte. Die Frage ist allerdings auch nicht sehr leicht zu beantworten, denn nur unter gewissen Auflagen ist der Verkauf gestattet. Laut einem Gesetz welches im September 2012 verabschiedet wurde, ist es gestattet gebrauchte Lizenzkeys für Software zu verkaufen.

Nun werden sich viele sicherlich die Frage stellen, wieso gebrauchte Lizenzkeys? „Ich dachte, man bekommt eine Neue und Unbenutzte Lizenz“

Richtig, ihr bekommt eine unbenutze Spielelizenz bei eurem Kauf, dies hat mit den Auflagen zu tun, welche ich eben schon kurz erwähnt habe.

Laut dem Gesetz der EU (EuGH C-128/11) muss dafür Sorge getragen werden, dass das Spiel nicht mehr als Datenträger existiert und das die Lizenz legal vom Shop erworben wurde. Wenn diese zwei Faktoren gegeben sind, darf ein Shop wie Instant Gaming ganz legal die Lizenzen zu einem günstigeren Preis anbieten.

Wenn man nun mal einen Blick in die FAQ von Instant-Gaming.com schaut, wird man schon im ersten Absatz fündig, denn hier findet man folgenden Auszug.

Wie gut sind die Preise auf Instant Gaming?:..

Schreiben kann man ja viel, so haben wir nun ein paar Spieletitel im Vergleich für euch zusammengesammelt. Als Vergleich dient jeweils die offizielle vertriebene Plattform, die da zum Beispiel Steam, Origin, Uplay, Battle.net und co wären. Auf Instant-Gaming.com gibt es aber auch Konsolenspiele. Wir haben bewusst nur Spiele vom März und April 2020 gewählt, damit es sich möglichst um Top-aktuelle Titel handelt. Es bringt uns und euch ja auch nichts, wenn wir Preise von Spielen vergleichen, welche schon sechs Monate auf dem Markt sind.

Wie funktioniert der Kauf auf Instant Gaming?:..

Jeder von euch war bestimmt schon einmal auf einer Shopseite und wollte etwas bestellen und dachte sich spätestens beim Registrieren und dem Bestellvorgang…. Also umständlicher geht es kaum…. Doch wie schaut das eigentlich bei Instant-Gaming.com aus? Dies haben wir uns einmal genauer angeschaut.

Der erste und wichtige Schritt ist natürlich die Webseite von Instant Gaming unter Instant-Gaming.com zu besuchen und dann geht es auch schon ziemlich schnell und simpel weiter im Programm. Oben rechts einfach auf den Reiter „Mein Konto“ klicken und ihr bekommt ein kleines Popup für das anmelden und registrieren angezeigt.

Bei Instant-Gaming.com habt ihr drei verschiedene Möglichkeiten ein Kundenkonto anzulegen. Zum einen könnt ihr einfach und bequem das Kundenkonto über euer Facebook Login einrichten und zum anderen wäre auch der Login über Google möglich. Doch wer aus welchen persönlichen Gründen auch immer sein Social Media Account oder Google Login nicht nutzen möchte, der kann sich auch ganz klassisch manuell mit einer E-Mail Adresse registrieren.

Nun gibt es noch einen letzten Schritt, welchen ihr auf Instant-Gaming.com erledigen müsst, dann habt ihr euch erfolgreich registriert. Hier müsste ihr neben der E-mail Adresse noch ein Instant-Gaming.com Passwort festlegen und die typischen Angaben zu eurer Person. Dies beinhaltet Vor -und Nachname, sowie eure Adresse und das Geburtsdatum.

Nun werden sich wieder einige da draußen die Frage stellen, wieso braucht ein Keyshop der mit Software -und Spielelizenzen handelt eure Adressdaten. Dies ist ziemlich einfach erklärt und dies wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Aus Sicherheitsgründen kann es bei einem Bestellvorgang vorkommen, dass das System eine Verifizierung fordert. Um dann den Bestellprozess fortsetzen zu können, müsst ihr euch mit dem Personalausweis oder Reisepass ausweisen können. Stimmen die Daten vom Shop und eurem Ausweisdokument nicht überein, so wird der Bestellvorgang nicht abgeschlossen.

Am Ende dient dies nur eurer Sicherheit.

Da nun die Registrierung abgeschlossen ist, können wir also endlich ein Spiel kaufen. Dies ist genau so simpel gestaltet wie die Registrierung. Einfach auf die Startseite von Instant-Gaming.com gehen und sich die aktuellen Spiele anschauen, oder bequem links im Menu den passenden Spielelauncher aussuchen, für den man ein Spiel erwerben möchte. Wenn ihr schon wisst, was ihr kaufen wollt, nutzt einfach oben rechts das Suchfeld bei der Lupe. Habt ihr euch entschieden, packt ihr das Spiel in den Warenkorb und geht weiter zur Zahlung.

Hier könnt ihr überprüfen, ob ihr auch wirklich das richtige Spiel im Warenkorb habt und könnt dies zum Beispiel auch als Geschenk verpacken. Wenn es der richtige Titel ist, dann müsst ihr unten links nur noch das passende Zahlungsmittel auswählen. Zur Auswahl stehen hier neben den gängigsten Kreditkarten noch PayPal, Sofort-Überweisung, Belfius, Mister Cash, ING Home Pay, iDeal, Paysafecard und Skrill. Hier ist also so ziemlich alles abgedeckt, was man in der heutigen Zeit als Zahlungsmittel bei einem Shop erwartet. Es können aber bei bestimmten Zahlungsmitteln extra Zahlungsgebühren entstehen, dies wird euch aber direkt beim Zahlungsmittel angezeigt. Habt ihr euch nun für das passende Zahlungsmittel entschieden, müsst ihr noch auf „Zahlen“ klicken und dann ist der Bestellvorgang auch schon abgeschlossen.

Um euren Key abzuholen, müsst ihr nun oben links auf „Meine Einkäufe“ klicken und dann mittig schauen, denn dort befindet sich eure Spiele-Kaufhistory. Das aktuellste Spiel ist in der Regel immer automatisch geöffnet, falls nicht, einfach auf das Spielefeld klicken und den Key abtippen und den Key beim Launcher aktivieren. Eigentlich ziemlich einfach oder?

Trustpilot Wertungen:..

Bewertungsportale wie Trustpilot sind immer ein gutes Anzeichen dafür, welche Shops etwas taugen und welche eben nicht. Schaut man sich Instant-Gaming.com auf Trustpilot an, so wird man schnell feststellen, das die Wertungen nicht nur gut sind, sondern hervorragend. Instant-Gaming.com hat über 432.000 Bewertungen auf Trustpilot, welche zu 90% mit fünf Sternen ausgezeichnet sind, weitere 7% geben Instant-Gaming.com vier Sterne. Die fehlenden drei Prozent sind aufgeteilt auf „Akzeptabel und ungenügend“. Wenn man sich allerdings die wenigen sehr negativen Bewertungen durchliest, sieht man auch schnell, der Fehler liegt selten bei Instant-Gaming.com.

Denn wenn User Wertungen verfassen wie: „Ich finde es sehr schade, dass man Titel nach kurzem (weniger wie 2 Stunden) anspielen nicht mehr zurück geben kann. Wenn der Titel nicht so ist wie erwartet!“…. Dann hat hier eindeutig der Käufer das System von Keyshops nicht verstanden, und die Schuld liegt hier nicht auf der Seite des Verkäufers.

Auch gibt es User die eine schlechte Bewertung verfasst haben, weil das Spiel auf deren „High End Rechner“ nicht läuft. Hier stellt sich abermals die Frage, was Instant-Gaming.com dafür kann, wenn ein Spiel auf dem Rechner des Käufers nicht läuft.

Nach einigen weiteren Recherchen in den Wertungen ist mir persönlich fast schlecht geworden und ich musste hier leider abbrechen. Es ist mir schier nicht begreiflich, für was manche User eine schlechte Bewertung geschrieben haben.

Wie gut ist der Support?:..

Ein Shop ist am Ende auch nur so gut wie sein Support. Daher haben wir uns überlegt, wie wir es schaffen können, dass wir auch auf den Support angewiesen sind. Der einzige Weg sind Bestellungen durchzuführen in der Hoffnung, dass es dann doch mal etwas zu beanstanden gibt. So haben wir mit freundlicher Unterstützung von Freunden einige Spiele gekauft, doch „leider“ waren alle Keys in Ordnung. Dies spricht natürlich für Instant-Gaming.com, doch für den Support-Test ist es schlecht. Doch nach einem weiteren Versuch haben wir es doch geschafft. Eine Bestellung wurde vom System aus Sicherheitsgründen geblockt.

Wir haben dann ein Ticket erstellt und haben am selben Arbeitstag noch eine Rückmeldung bekommen und haben uns verifiziert. Es hat nicht lange gedauert und der Bestellvorgang wurde dann fortgesetzt. Zwei Wochen später haben wir noch Guthaben gekauft und haben hier leider eine Guthaben-Karte erhalten, die nicht mehr gültig war. Auch hier war der Support schnell und freundlich und hat innerhalb von zwei Tagen den Guthaben-Code ersetzt. Bei Guthaben Codes ist einfach das Problem, dass diese eine Art „Verfallsdatum“ haben. Nach Kauf sind diese in der Regel nur ein Jahr gültig, sind die Codes innerhalb der Frist nicht eingelöst, so kann man die Keys nicht mehr verwenden.

Am Ende hat uns der Support trotz der Probleme sehr positiv überrascht. Solltet ihr also mal ein Problem mit einer Bestellung haben, seid so fair und erstellt erst ein Ticket, bevor ihr sinnlose Bewertungen auf Seiten wie Trustpilot verfasst.

Ist Instant Gaming seriös oder nicht?:..

Unserer Erfahrung nach gehört Instant-Gaming.com zu den seriösen Anbietern. Wir haben einige Bestellung querbeet getätigt und hatten bis auf zwei kleine Ausnahmen keine Probleme mit den Keys. Und bei den Keys, wo wir Probleme hatten, wurde uns schnell und freundlich vom Support geholfen und es gab Ersatzkeys. (Hinweis: Instant-Gaming.com kennt die Konten mit denen wir bestellt haben nicht.)

Auch wenn man sich bei Trustpilot oder in diversen Foren von großen Seiten wie Gamestar, PC Games und viele weiteren umschaut, so wird Instant Gaming gelobt und befindet sich immer unter der Trusted Shops wieder. Und wenn man ehrlich ist, alleine die über 430.000 Bewertungen auf Trustpilot sprechen für sich.

Auf Instant-Gaming.com selbst hat der Shop ganze 1.097.518 Millionen Bewertungen, welche in der Regel auch alle für den Shop sprechen. Beim durchscrollen sind uns jedenfalls keine negativen Bewertungen aufgefallen.

Ein weiterer Punkt, der für einen Keyshop wie Instant-Gaming.com spricht ist die Tatsache, dass Instant-Gaming die Produkte selbst verkauft und keine Art „Market“ betreibt, wo diverse Verkäufer den Shop lediglich als Plattform nutzen. Wir wollen an dieser Stelle keine anderen Shops nennen oder in den Schmutz ziehen. Aber bei einem Market-System ist die Kontrolle über die Herkunft der Keys, einfach nahezu unmöglich und schwarze Schafe gibt es zu Genüge.