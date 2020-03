KAZÉ Anime Nights 2020 – Finales Programm

Für die KAZÉ Anime Nights 2020 wurde das Programm nun finalisiert. Seit Herbst 2019 sind schon die Termine bis Mai bekannt. Nun auch das Gesamtprogramm bis Oktober. Mit einer Ausnahme, denn am 29. September findet wieder ein Sneak Event statt, dessen Film erst zu einem späteren Zeitpunkt verrät wird.

KAZÉ Anime Nights 2020

Anime-affine Kinofans können sich auf mehr meisterdetektivische Action (Detektiv Conan: The Movie (23) – Die stahlblaue Faust) 2020 freuen, ein neues traurig-schönes Anime-Meisterwerk von Masaaki Yuasa (Ride Your Wave), zarte queere Girls-Love-Romantik (Kase-san and Morning Glories und Fragtime), und krachende Fantasy-Action vom Evangelion-Team (The Dragon Dentist).

Programm im Überblick:

31. März:Psycho-Pass – Sinners of the System Teil I-III

28. April:DanMachi: Arrow of the Orion(in Kooperation mit Anime House)

28. April:Millennium Actress(restaurierte Fassung)

26. Mai:Tokyo Ghoul S

30. Juni:Detektiv Conan – The Movie (23) – Die stahlblaue Faust

28. Juli:Ride Your Wave

25. August:Kase-san and Morning Glories+ Fragtime (Double Feature)

29. September:Sneak Event– noch geheim!

27. Oktober:The Dragon Dentist

30.06.: Detektiv Conan – The Movie (23) – Die stahlblaue Faust

Erstaunt kommt Conan in einem präparierten Koffer zu sich – und das mitten in Singapur! Niemand Geringeres als Kaitô Kid hat ihn ins Land geschmuggelt, während sich dieser selbst als Shin’ichi ausgibt – natürlich nicht ohne Hintergedanken, denn die Rechtsanwältin Sherilyn Tan wurde im berühmtesten Hotel Singapurs ermordet und am Tatort findet sich Kaitô Kids Visitenkarte. Doch was hat das mit dem gleichzeitig stattfindenden Karate-Tournier zu tun, an dem Kaitô Kids Erzrivale Makoto Kyôgoku teilnimmt und als dessen Preis es den wertvollen Saphir „Die stahlblaue Faust“ zu gewinnen gibt?

28.07.: Ride Your Wave

Studentin Hinako Mukaimizu zieht an einen Küstenort und entdeckt dort das Surfen für sich. Als sie Feuerwehrmann Minato Hinageshi begegnet und sie sich durch ihre gemeinsame Leidenschaft fürs Wellenreiten näherkommen, beginnt eine wunderschöne Liebesgeschichte. Doch die beiden Liebenden werden durch ein tragisches Ereignis auseinandergerissen – bis Minato beginnt, der verwunderten Hinako überall im Wasser zu erscheinen.

25.08.: Girls Love Double Feature: Kase-san and Morning Glories + Fragtime

Oberschülerin Tomoka Kase ist eine bildhübsche und burschikose Athletin, Yui Yamada dagegen interessiert sich mehr für das Gärtnern. Trotzdem verlieben sich die zwei unterschiedlichen Mädchen ineinander und werden ein Paar. Doch nach dem ersten Kuss merken sie, dass das Leben noch einige Stolperfallen bereithält: Missverständnisse, körperliche Sehnsucht nach der Partnerin und Zukunftsfragen, die sie räumlich voneinander trennen könnten.

Was würdest du tun, wenn du die Zeit stoppen könntest? In Fragtime nutzt die junge Moritani ihre Fähigkeit, drei Minuten lang am Tag die Zeit anhalten zu können, um andere Menschen zu beobachten. Als sie versucht, ihrer hübschen Klassenkameradin Murakami unter den Rock zu spähen, muss sie aber leider feststellen, dass Murakami immun gegen ihre Fähigkeit ist. Dennoch will sie mit Moritani ausgehen, und diese stellt Murakami eine Bedingung: Moritani muss tun, was sie will. Für beide Mädchen beginnt eine aufregende Phase.

27.10.: The Dragon Dentist

In einer alternativen werden Kriege auf den Rücken gewaltiger Drachen ausgetragen, groß genug, dass sie ganze Schlachtschiffe tragen können. Diese Drachen sind stark genug, dass sie das Blatt in Kriegen wenden können, aber sie haben eine einzige Schwäche – ihre Zähne. Nonoko ist eine neu ernannte Drachen-Zahnärztin und hat die Aufgabe, den Drachen, den Hüter des Landes, vor Bakterien in der Zahnhöhle zu schützen. Eines Tages findet Nonoko nach heftigeren Kämpfen mit dem Nachbarland zwischen den Zähnen des Drachen einen bewusstlosen Jungsoldaten aus dem feindlichen Land. Sein Name ist Bell und er wurde vom Drachen aus dem Zahninneren auferweckt – ein Phänomen, das der Legende nach vor einer großen Katastrophe auftritt. Nonoko und Bell durchlaufen eine Reihe heftiger Schlachten und müssen lernen, ihr Schicksal zu akzeptieren.

