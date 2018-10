Just Dance 2019 Launch Trailer veröffentlicht

Zum Release-Tag von Just Dance 2019 veröffentlicht Ubisoft den TV-Werbespot The Beat . In diesem zeigt Ubisoft seine eigene Vision ums Tanzen, indem begründet wird, warum wir Menschen es lieben zu tanzen. Der Spot entstand unter der Regie des preisgekrönten Regisseurs Gary Freedman (Platz 2 der meist ausgezeichneten Werbefilm-Regisseure des Gunn Report) und wurde von La Pac produziert. Der Spot feiert das angeborene Bedürfnis zu tanzen und zeigt die wahre, rohe, allumfassende Freude, die das Tanzen mit sich bringt.

Spieler dürfen sich in Just Dance 2019 auf 40 aufregende, neue Songs freuen. Darüber hinaus bietet Just Dance Unlimited, der Dance-on-Demand-Streaming-Dienst über 400 weitere Songs. Ein kostenloser Probemonat liegt jedem Exemplar des Spiels bei.

Just Dance 2019 ist zugänglicher und anpassbarer denn je. Mit der neuen intuitiven Benutzeroberfläche greift Just Dance 2019 die Tanzgewohnheiten der Spieler auf und schlägt spezifische Inhalte vor, die ihnen gefallen könnten. Es gibt eine vorgefertigte Wiedergabeliste oder Empfehlung für jede Stimmung und jeden Moment, so dass die Spieler ihre Just Dance Partys leicht anpassen können. Die Spieler können über saisonale und spezielle Event-Playlisten auf dem Laufenden bleiben und dank des neu gestalteten Home-Bildschirms, der die zentrale Anlaufstelle im Spiel ist, ganz einfach dem Online-Modus World Dance Floor beitreten (verfügbar auf allen Plattformen der aktuellen Generation).

Auch der Kids-Modus ist zurück und bietet acht neue kinderfreundliche und angepasste Choreographien und Songs für die jüngsten Spieler. Auch die Sportbegeisterten können ihre Ziele weiterverfolgen, denn der Sweat-Modus ist zurück.

Bis zu sechs Spieler können gleichzeitig mit dem Joy-Con Controller auf Nintendo Switch spielen oder auch Dank der kostenlosen Just Dance Controller App (verfügbar für iOS und Android) auf der Xbox One und PlayStation 4 ohne zusätzliches Zubehör, da mit der App das Smartphone Tanzbewegungen aufzeichnen und bewerten kann.