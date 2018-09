Just Cause 4 – Neues Video zeigt Sandbox-Welt

Die Just Cause Serie steht für Chaos, Verwüstung und Explosionen im Dauerakkord. Wenn dieses Jahr Just Cause 4 erscheint, dann wird diese Tradition beeindruckend fortgesetzt. Ein neu veröffentlichtes Video zeigt jetzt neue Gameplay-Szenen.

Sandbox-Wahnsinn mit Tornados, Enterhaken und Windkanonen. So wird das neue Video sehr passend beschrieben. Mit 14 Minuten Laufzeit gibt es einige neue Impressionen aus Just Cause 4 und Rico Rodriguez.

Just Cause 4 erscheint am 4. Dezember für PC, Playstation 4 und Xbox One.