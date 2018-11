Just Cause 4 – 4 Remix-Trailer veröffentlicht

In wenigen Tagen startet Rico Rodriguez seinen nächsten Feldzug gegen Verbrecher und Schurken. Das alles unter dem Motto: Je mehr Chaos, desto besser. Und Just Cause 4 verspricht mehr Chaos denn je!

Bevor wir jedoch am 4. Dezember dann offiziell loslegen dürfen, stimmt uns Square Enix mit mehreren Remix-Trailern zum baldigen Start von Just Cause 4 ein. Kreative Köpfe haben die Trailer in mehrere epochale Stile gepackt. So findet ihr am Ende des Textes alle Trailer, die ganz im Zeichen der 60er, 70er, 80er und 90er Jahre gemixt wurden.

Neben diversen Neuerungen bei den Gadgets soll die große Spielwelt von Echtzeit-Wettereffekten betroffen sein. Erstmals stehen also auch Tornados und Co. dabei auf dem Plan.