Jurassic World Evolution: Claires Zuflucht erscheint bereits im Juni

Frontier Developments geben in Zusammenarbeit mit Universal Games and Digital Platforms die Veröffentlichung des Premium Content-Packs Jurassic World Evolution: Claires Zuflucht am 18. Juni 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One bekannt. Der DLC beinhalt neben einer neuen Story-Kampagne auch neue Missionen und Dinosaurier, basierend auf dem Blockbuster-Franchise von Universal Pictures und Amblin Entertainment.

In Jurassic World Evolution: Claires Zuflucht schlüpft Bryce Dallas Howard erneut in die Rolle von Claire Dearing – der ehemaligen Park Operation Managerin von Jurassic World. In ihrer neuen Funktion als prominente Botschafterin für das Wohlbefinden von Dinosauriern, kämpft sie an der Seite des Spielers gegen die Zeit. Der ausbrechende Vulkan Mt. Sibo droht damit, die verbleibenden Dinosaurier auf Isla Nublar auszulöschen. Das Ziel der Kampagne ist die Umsiedlung der Riesenechsen und das Erbauen ihrer neuen Heimat auf Sanctuary Island unter der Führung von Claire.

Zusammen mit der Story-Kampagne fügt Jurassic World Evolution: Claires Zuflucht dem Hauptspiel auch neue Gebäude, Features und drei Dinosaurier hinzu – den Albertosaurus, Euoplocephalus und Ouranosaurus. Dazu gibt es eine neue Paläobotanik mitsamt neuer Greenhouse-Anlage sowie ein Feature, das Parkbesuchern Off-Road-Touren ermöglicht.

Am 18. Juni 2019 erscheint zusätzlich für alle Spieler ein kostenloses Update. Parkarchitekten erhalten die komplette kreative Kontrolle über Terrain-Arten, Steine und Flora. Außerdem gibt es Änderungen für die Spinosaurier-Betreuung, der Pachycephalosaurus-Verteidigungsanlage sowie Verbesserungen für das Gyrosphärensystem, die Monorails und einige Quality-of-Life-Aspekte.

Jurassic World Evolution: Claires Zuflucht erscheint am 18. Juni zum Preis von 14,99€ für PC, PlayStation 4 und Xbox One als Download. Zum Spielen der neuen Inhalte wird das Hauptspiel Jurassic World Evolution benötigt. Preise können in manchen digitalen Shops variieren.