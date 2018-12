Journey to the Savage Planet Teaser online

Soeben ging der Teaser Trailer zu Journey to the Savage Planet online. Das First-Person-Abenteuerspiel findet in einer hellen und farbenfrohen außerirdischen Welt statt. 2019 soll das Game für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Der Trailer verrät, dass jene Welt nicht ganz ungefährlich ist. Verantwortlich für dieses Projekt sind Typhoon Studios und 505 Games.

Journey to the Savage Planet Hintergrund

Als Angestellter von Kindred Aerospace, welches als „4th Best Interstellar Exploration Company“ ausgezeichnet ist, erkunden Spieler eine fiktive weit entfernte Welt des Universums auf einem unbekannten Planeten. Mit großer Hoffnung, aber wenig Plan und Ausrüstung, müssen die Abenteurer Flora und Fauna des Planeten erforschen und katalogisieren. Nur so ist feststellbar, ob der Planet von den Menschen bewohnt werden kann.

> Zum Gameplay-Trailer von Left Alive.

Hier ist der Teaser zu Journey to the Savage Planet.