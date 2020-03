Jetzt verfügbar – Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of Wisps ist ab sofort für Xbox Game Pass, Xbox One, Windows 10 PC und bei Steam verfügbar. Der Titel der österreichischen Moon Studios schickt euch auf ein brandneues Abenteuer in den Wald von Niwen. Stellt euch der Herausforderung und erlebt einen Plattformer der Extraklasse.

Das neue Abenteuer der Moon Studios aus Österreich

In Ori and the Will of the Wisps begebt ihr euch in den Wald von Niwen und erlebt eine liebevoll gestaltete Welt. Untermalt vom atmosphärischen Soundtrack des prämierten Komponisten Gareth Coker. Entwickelt wurde der Titel von den Moon Studios aus Österreich. Die waren bereits den preisgekrönten Vorgänger Ori and the Blind Forest verantwortlich.

„In den letzten fünf Jahren haben wir bei den Moon Studios all unser Herzblut in die Entwicklung von OatWotW gesteckt, um unserer Community das beste Ori-Spielerlebnis zu bieten.“ „Wir sind davon überzeugt, genau das erreicht zu haben und sind gespannt, wie der neue Titel bei der Community ankommt.“ – Thomas Mahler, Mitbegründer der Moon Studios.

Neues Kampfsystem, flexible Spielweise

Dank des verbesserten Kampfsystems sowie neuen Geisterwaffen, Fähigkeiten und dem frischen Splitter-System passt ihr Oris Kampfstil bequem an eure Spielweise an. Nur so bezwingt ihr die gigantischen Gegner, die euch und Ori immer wieder auf die Probe stellen.

Sind euch die Kämpfe eine Spur zu hart, passt ihr den Schwierigkeitsgrad flexibel an und wählt zwischen den Modi Leicht, Normal und Schwer. Auch die Geister-Splitter verändern die Spielweise und erlauben euch ein individuelles Spielerlebnis.

Noch mehr Ori and the Will of the Wisps

Soundtrack

Um den Start von Ori and the Will of the Wisps zu feiern, haben drei der bekanntesten deutschen Musik-Talente den Titel-Soundtrack des Spiels neu interpretiert. Erlebe das atmosphärische Ori-Feeling auf den YouTube-Kanälen von Lara Loft, Marti Fischer und Thomas Krüger alias Mr. Pianoman.

Verfügbarkeit

Der Titel ist ab sofort für Xbox Game Pass, Xbox One, Windows 10 PC und Steam erhältlich. Weitere Informationen zu Ori and the Will of Wisps findet ihr auf der offiziellen Ori-Website und über @OriTheGame auf Twitter.

Gewinne ein Fanpaket mit Microsoft Rewards

Mit Microsoft Rewards habt ihr außerdem die Chance, ein Ori and the Will of the Wisps-Fanpaket zu gewinnen. Es enthält Ori and the Will of the Wisps zum Download, eine Xbox One X-Konsole sowie einen Xbox Wireless Controller in der Blue Sport Edition. Mehr Informationen findet ihr HIER.

Livestream aus San Diego zum neuen Spiel der Moon Studios.



