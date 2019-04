Jetzt mitmachen beim zweiten Tetris 99 Online Grand Prix

Exklusiv für alle Mitglieder von Nintendo Switch Online gibt’s den Puzzlespaß als kostenlosen Download

Das zweite Online-Turnier des beliebten Puzzle-Spiels startet am 12. April. Wichtige Regeländerung: Nicht nur der Sieg, auch hohe Einzelwertungen bringen Punkte. Neuer Trailer stellt den Wettbewerb in Tetris 99 genauer vor

Der TETRIS 99 Grand Prix geht in die zweite Runde – und alle dürfen dabei sein. Unabhängig von Alter, Können und Erfahrung, sind alle Nintendo Switch-Fans eingeladen, das Spiel zu starten und an dem Online-Wettbewerb teilzunehmen – vom 12. April ab 15.00 Uhr bis zum 15. April, 8.59 Uhr. Dieses zweite Turnier unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt vom ersten, das Anfang März bereits für Spannung gesorgt hat: Man muss nicht unbedingt den ersten Platz erreichen, um Punkte zu sammeln. Auch alle, die in Einzelmatches nicht gewinnen, aber immer auf einem der vorderen Plätze landen, können am Ende in der Gesamtwertung ganz oben stehen. Einen ersten Eindruck bietet der neue TETRIS 99 Grand Prix 2-Trailer auf dem offiziellen Nintendo YouTube-Kanal.

Wer an dem Event teilnimmt, kann Goldpunkte gewinnen, die sich im Nintendo eShop eintauschen lassen. Weitere Informationen dazu, welche Vorteile die Goldpunkte bieten, finden sich auf der Website von My Nintendo.

TETRIS 99 ist die neueste Version der ikonischen Puzzle-Serie Tetris. In ihr treten nicht weniger als 99 Spieler online gegeneinander an – bis am Ende nur noch einer übrig ist. Alle Nutzer des Mitglieder-Service können in dem kostenlosen Download-Spiel darum wetteifern, wer der Beste ist.

Über dieses Gratis-Spiel hinaus genießen die Mitglieder von Nintendo Switch Online viele weitere Vorteile. So erhalten sie zum Beispiel Zugriff auf zusätzliche Online-Titel und auf eine Speicherdaten-Cloud, in der sie ihre Spieldaten automatisch sichern können. Dazu kommt eine Auswahl an klassischen NES-Titeln, die jetzt zum Teil sogar online gegeneinander gespielt werden können, sowie eine Smartphone-App, die kompatible Spiele um ausgewählte Funktionen erweitert. Weitere Details zu Nintendo Switch Online, etwa zu den verschiedenen Formen der Mitgliedschaft oder zur kostenlosen 7-Tage-Testversion, finden sich auf der Website von Nintendo Switch Online.