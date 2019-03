James Gunn wieder dabei: Guardians of the Galaxy Vol. 3 erhält Regisseur zurück

Es klingt zwar unglaublich, aber Disney möchte James Gunn wieder zurück und am Set von Guardians of the Galaxy Vol. 3 sehen. Was auch im kommenden Avengers: Endgame passieren mag, James Gunn soll wieder bei Guardians of the Galaxy Vol. 3 mitwirken.

Nachdem Gunn vor etwa zwei Jahren einige Tweets veröffentlicht hatte, die nicht von jedem gern gesehen waren, da sie zum Teil beleidigend waren, sah sich Disney gezwungen Gunn zu entlassen. Laut der Website Deadline hat es Monate und Überredungen gebraucht, um Gunn wieder an Bord zu holen. Weiter heißt es, dass vor allem Schauspieler Dave Bautista (Drax the Destroyer) maßgeblich an den Diskussionen beteiligt war.

James Gunn veröffentlichte darauf folgenden Tweet:

Das alles klingt zunächst nach guten Nachrichten. Allerdings könnten einige Fans nicht sehr erfreut darüber sein, da Gunn während dieser Phase außerhalb von Disney andere Angebote erhalten habe. So soll er beim Sequel zu Suicide Squad Regie führen, was bekanntlich im konkurrierenden Comic-Universum spielt. Es bleibt also spannend um James Gunn.

