„IO HAWK“ – Revolution in der Elektromobilität

Der „IO HAWK“ soll die Elektromobilität revolutionieren: Das Hightech-Board mit Elektroantrieb für Sport, Spaß und Freizeit bietet eine vollkommen neue Art der Fortbewegung. Gesteuert durch leichte Bewegungsimpulse schwebt der Fahrer durch Raum und Zeit und erfährt ein neues Gefühl der Fortbewegung

Das kalifornische Unternehmen „IO HAWK“ setzt mit seiner Elektro-Brett-Erfindung ein vollkommen neues Mobilitätskonzept um, das ab sofort auch in Deutschland unter iohawk.de verfügbar ist. Nach erfolgreicher Feuertaufe auf der CES 2015 in Las Vegas bietet das amerikanische Unternehmen seine Fortbewegungs-Revolution auf zwei Rädern in den drei Farben Schwarz, Weiß und Rot an. In Deutschland wird das Unternehmen seinen „IO HAWK“ pünktlich zur CeBIT 2015 präsentieren. Bestellbar ist das Hightech-Wunder allerdings ab sofort exklusiv unter iohawk.de.

Bei dem „IO HAWK“ handelt es sich um ein 60 Zentimeter breites, 10 Kilo schweres Board mit je zwei Trittbrettern, Rädern, stylischen Frontleuchten und Elektromotoren, das eine Person bis zu 20 Kilometer ohne Aufladen befördert. Die Geschwindigkeit wird stufenlos über Bewegungsimpulse des Fahrers gesteuert, dies gilt auch für Lenkrichtungen, Drehungen um die eigene Achse oder Vor- und Zurücksetzen. Die Reichweite von bis zu 20 Kilometern wird über den Lithium-Ionen-Akku erreicht. Es sind zwei Höchstgeschwindigkeiten wählbar: 6 oder 10 km/h. Das Sportgerät ist 10 Kilogramm schwer und trägt Personen mit bis 125 Kilogramm.

Der „IO HAWK“ gehorcht den Bewegungsimpulsen des Fahrers und setzt diese über ultra-sensible Sensoren in Fahrbewegungen um. Beugt sich der Fahrer nach vorn, fährt der „IO HAWK“ vorwärts, lehnt er sich nach hinten, fährt er zurück. Lehnt er sich zur Seite, geht’s nach rechts oder links. Der besondere Clou: Das trendige Sportgerät balanciert alle Gleichgewichtsschwankungen aus und sorgt so für einen stabilen Stand, obwohl das Hightech-Brett keine Haltestange wie ein Segway bietet. Drehungen um die eigene Achse sind möglich, da der „IO HAWK“ über ein Gelenk verfügt, das es dem Fahrer erlaubt, die beiden Trittbretter in gegenseitige Richtungen zu neigen. Drückt man beispielsweise den linken Fuß leicht nach unten und den rechten Fuß leicht nach oben, dreht der Fahrer sich rechts um die eigene Achse.

Batteriespezifikationen Batterie Lithium Akku

Ladedauer 2 – 3 Stunden

Volt 36 V

Ursprungskapazität 2 – 4Ah

Betriebstemperatur -15℃ – +50℃

Ladetemperatur 0℃ – 40℃

Lagerzeit 12 Monate

Lagertemperatur -20℃ – +25℃

Lager Luftfeuchtigkeit 5 % – 95 %

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.499 Euro. Die Garantiezeit ist 2 Jahre. Zudem sind im Lieferumfang ein Ladegerät und zwei Funkschlüssel enthalten, mit denen der Fahrer die Zusatzfunktionen steuern, den „IO HAWK“ ausschalten, sperren oder entsperren kann.

Wir haben allerdings auch eine Nachricht die uns in Deutschland noch eher verhalten reagieren lassen dürfte: Aktuell besteht keine Straßenverkehrszulassung. Diese wird derzeit allerdings geprüft. Sicherheitshalber weist der amerikanische Hersteller darauf hin, dass Schutzkleidung wie Helm, Ellenbogen-, Handgelenk- und Knieschoner sollte stets getragen werden sollten.