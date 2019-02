Universum Anime veröffentlicht mit Inuyashiki Last Hero im April den 11-teiligen Sci-Fi-Thriller aus dem renommierten Anime-Studio MAPPA (unter anderem Terror in Tokio) auf DVD und Blu-ray. In einer Limitierten Collector’s Edition wird die erste Volume im Handel erhältlich sein.

Story von Inuyashiki Last Hero

Inuyashiki, 58 Jahre und Vater von zwei Kindern, wird in seiner Familie wie Dreck behandelt. Als er von seinem Magenkrebs erfährt und nicht mehr lange zu leben hat, kommt er zu der Erkenntnis, dass ihn eh niemand vermissen wird. Doch dann nimmt sein Leben eine unerwartete Wendung. In einem Park gerät er in eine mysteriöse Explosion und wird in eine Maschine mit übermenschlichen Kräften transformiert. Inuyashiki beschließt von nun an seine Fähigkeiten zum wohle anderer einzusetzen! Ein anderer Teenager namens Hiro wurde ebenfalls von der Explosion erwischt. Er hingegen nutzt seine Kräfte zum Töten. Die Polizei kann nichts gegen ihn tun, so muss Inuyashiki den psychopathischen Killer stoppen.

Release und Inhalt der Vol. 1 – Limited Collector’s Edition

Alle 11 Episoden von Inuyashiki Last Hero werden auf zwei DVD und Blu-ray Volumes verkauft. Die erste Edition kommt in einer hochwertigen Sonderverpackung mit den ersten 5 Folgen daher und ist ab dem 12. April 2019 erhältlich. Die Volume 2 wird bereits am 10. Mai in den Geschäften stehen.

> Schon von Legend of the Galactic Heroes gehört?

VÖ-Termin und weitere Angaben:

Verfügbar: 12. April

Publisher: Universum Anime

Formate: DVD/Blu-ray

FSK: 16 (beantragt)

Laufzeit: ca. 109 Min. / ca. 114 Min.

Sprachen: Deutsch, Japanisch

Untertitel: Deutsch

Extras (ca. 6 Min.): Japanische original Trailer % TV-Spots, Special Booklet (48 Seiten), Textless Opening & Ending.

Quelle: THINK PM, ©Hiroya Oku, KODANSHA/“Inuyashiki“ Partners.